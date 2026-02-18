Orbán Viktor: Lenyomjuk a melót és jövünk haza

Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 18. 18:45
Most sem lesz túl sok ideje a magyar delegációnak Washingtonban.

„Most van délután mindjárt négy. Péntek reggel hatkor leszállunk. Alig harmincnyolc órát fogunk Washingtonban tölteni. Más a balatoni kiruccanást is megfontolja, hogy ennyire érdemes-e lemenni” – vetették fel Orbán Viktor miniszterelnöknek egy videóban.

Igen, és nekik van igazuk

– reagált a kormányfő.

De hát mindegy, az ember nem válogathat. Ez van. Ez most így néz ki. Itthon kampány van. Szombaton már Békéscsabán kell lennem. Péntek reggel már reptérfejlesztési megbeszélést és alapkőletételt kell csinálnom. Nálunk meló van. Nincs több idő

– magyarázta.

„Washington nem olyan rossz hely. El lehetne ott tölteni azért egy-két napot, de ez most nem adatik meg, majd egyszer máskor. Most lenyomjuk a melót és jövünk haza” – mondta Orbán Viktor.

