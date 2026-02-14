„Nem mentem haza…” – erre senki sem számított, Orbán Viktor saját magát buktatta le

A videóban hallható az is, ahogy a miniszterelnököt arról kérdezik, mikor ért haza tegnap a munkából, mire Orbán elmondta:

Nem mentem haza, bent aludtam. Hát nem tudtam hazamenni, mert éjjel 4-kor végeztem azzal a fogalmazvánnyal, amivel már el lehet kezdeni reggel foglalkozni.

Orbán Viktor: Nem mentem haza...