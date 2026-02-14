Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
„Nem mentem haza…” – erre senki sem számított, Orbán Viktor saját magát buktatta le

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 14. 15:00
Magát buktatta le a miniszterelnök.
Újabb videóval jelentkezett a közösségi oldalán Orbán Viktor, aki ezúttal a 27. évétékelőjének előzményeit osztotta meg a követőivel

Éjszakai műszak. Beszédírás hajnali 4-ig. De megérte! 

- írta a videóhoz Orbán Vátkor.

A videóban hallható az is, ahogy  a miniszterelnököt arról kérdezik, mikor ért haza tegnap a munkából, mire Orbán elmondta:

Nem mentem haza, bent aludtam. Hát nem tudtam hazamenni, mert éjjel 4-kor végeztem azzal a fogalmazvánnyal, amivel már el lehet kezdeni reggel foglalkozni. 

Orbán Viktor: Nem mentem haza...  

A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

