Orbán Viktor: A 2026-os év a győzelem éve lesz

A miniszterelnök úgy fogalmazott: "a mi hivatásunk Magyarország függetlenségének és szuverenitásának megőrzése". Régen egész Európa így gondolkodott, ma azonban innen nyugatra valami keveredés, valami bizonytalan, valami lelketlen van, és senki nem tudja, mi sül ki belőle. Ezzel szemben "nálunk rend van és biztonság, Magyarország Európa legbiztonságosabb országa".

Orbán Viktor

Fotó: mw

Magabiztos nyugalom, egy magyar világ, ami illik hozzánk, amiben otthon érezzük magunkat, és amire büszkék vagyunk. Azt akarjuk, hogy ez így is maradjon, ezért a Fidesz-KDNP a biztos választás

- jelentette ki a miniszterelnök.