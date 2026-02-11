Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
10°C Székesfehérvár

Bertold, Marietta névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Orbán Viktor: Le fogjuk győzni a baloldalt és az őket támogató háborúpártiakat

háborúpárti
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 11. 16:05
baloldalorbán viktor
Orbán Viktor kiemelte: 2022-ben a baloldal már összefogott ellenük.
Bors
A szerző cikkei

"2022-ben a baloldal összefogott ellenünk, akik mögött ott állt a brüsszeli és a akkori amerikai vezetés. Legyőztük őket" - írta a közösségi oldalán Orbán Viktor, egy videó kíséretében.

2025. 02. 07. DÁP, HEGY, háborúellenes gyűlés, szombathely Orbán viktor
Orbán Viktor új videóval jelentkezett / Fotó: MW

Pontosan ugyanez fog történni most is. Le fogjuk győzni a baloldalt és az őket támogató háborúpártiakat. 2026-ban is a Fidesz a biztos választás!

- tette hozzá a kormányfő.

Mutatjuk Orbán Viktor videóját!

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu