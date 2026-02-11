Orbán Viktor: Le fogjuk győzni a baloldalt és az őket támogató háborúpártiakat

"2022-ben a baloldal összefogott ellenünk, akik mögött ott állt a brüsszeli és a akkori amerikai vezetés. Legyőztük őket" - írta a közösségi oldalán Orbán Viktor, egy videó kíséretében.

Orbán Viktor új videóval jelentkezett / Fotó: MW

Pontosan ugyanez fog történni most is. Le fogjuk győzni a baloldalt és az őket támogató háborúpártiakat. 2026-ban is a Fidesz a biztos választás!

- tette hozzá a kormányfő.

Mutatjuk Orbán Viktor videóját!