Orbán Viktor: Le fogjuk győzni a baloldalt és az őket támogató háborúpártiakat

"2022-ben a baloldal összefogott ellenünk, akik mögött ott állt a brüsszeli és a akkori amerikai vezetés. Legyőztük őket" - írta a közösségi oldalán Orbán Viktor, egy videó kíséretében.
Pontosan ugyanez fog történni most is. Le fogjuk győzni a baloldalt és az őket támogató háborúpártiakat. 2026-ban is a Fidesz a biztos választás!
- tette hozzá a kormányfő.
