Orbán Viktor: ez egy nyílt hadüzenet Magyarországnak

Orbán Viktor Facebook-oldalán írt arról, hogy a "brüsszeli elit hivatalos lapja, a Politico közzétette Brüsszel és Kijev legújabb haditervét, az öt pontból álló Zelenszkíj-tervet. Eldöntötték: Ukrajnát már 2027-ben fel fogják venni az Unióba."
Az új terv egy nyílt hadüzenet Magyarországnak. Fittyet hánynak a magyarok döntésére, és bármi áron eltakarítják a magyar kormányt az útból. Azt akarják, hogy jöjjön a Tisza, mert akkor nincs több vétó, nincs több ellenállás és nincs kimaradás. Idén áprilisban még megállíthatjuk őket. Ehhez a Fidesz a biztos választás!
- fogalmazott a miniszterelnök.
