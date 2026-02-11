Orbán Viktor: ez egy nyílt hadüzenet Magyarországnak

Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 11. 07:15
A miniszterelnök arról írt, hogy közzétették az öt pontból álló Zelenszkíj-tervet.
Orbán Viktor Facebook-oldalán írt arról, hogy a "brüsszeli elit hivatalos lapja, a Politico közzétette Brüsszel és Kijev legújabb haditervét, az öt pontból álló Zelenszkíj-tervet. Eldöntötték: Ukrajnát már 2027-ben fel fogják venni az Unióba."

Az új terv egy nyílt hadüzenet Magyarországnak. Fittyet hánynak a magyarok döntésére, és bármi áron eltakarítják a magyar kormányt az útból. Azt akarják, hogy jöjjön a Tisza, mert akkor nincs több vétó, nincs több ellenállás és nincs kimaradás. Idén áprilisban még megállíthatjuk őket. Ehhez a Fidesz a biztos választás! 

- fogalmazott a miniszterelnök.

 

