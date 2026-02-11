Orbán Viktor: Hátborzongató, és nem fogjuk hagyni

"Kiderültek a Zelenszkij-terv részletei. Hátborzongató, és nem fogjuk hagyni" - írta a közösségi oldalán Orbán Viktor, egy videó kíséretében.
Amíg Magyarországon nemzeti kormány van, addig Zelenszkij tervéből nem lesz semmi!
- tette hozzá a miniszterelnök.
Mutatjuk Orbán Viktor videóját!
