Orbán Viktor: Három az egyben

Személyesebb hangvételű videóval jelentkezett Orbán Viktor. A miniszterelnök ebéd közben válaszolt néhány kérdésre: amely egyben a reggeli és a vacsora is volt.

Zsúfolt a napirendje mostanában Orbán Viktornak / Fotó: MW / MW

Három az egyben: reggeli, ebéd, vacsora. Böjti menü

- jegyezte meg a közösségi oldalán a kormányfő, aki a zsúfolt napirendje mellett napi egy étkezésre tud csak időt szakítani.

Mutatjuk Orbán Viktor videóját!



