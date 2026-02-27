Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
Orbán Viktor: Három az egyben

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 27. 12:28
Nem akárhonnan jelentkezett Orbán Viktor.
Személyesebb hangvételű videóval jelentkezett Orbán Viktor. A miniszterelnök ebéd közben válaszolt néhány kérdésre: amely egyben a reggeli és a vacsora is volt.

2026.02.21_Háború ellenes gyűlés_Békéscsaba Orbán viktor
Zsúfolt a napirendje mostanában Orbán Viktornak / Fotó: MW / MW

Három az egyben: reggeli, ebéd, vacsora. Böjti menü

- jegyezte meg a közösségi oldalán a kormányfő, aki a zsúfolt napirendje mellett napi egy étkezésre tud csak időt szakítani.

Mutatjuk Orbán Viktor videóját!


 

 

