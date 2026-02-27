Orbán Viktor: Három az egyben

Személyesebb hangvételű videóval jelentkezett Orbán Viktor. A miniszterelnök ebéd közben válaszolt néhány kérdésre: amely egyben a reggeli és a vacsora is volt.
Három az egyben: reggeli, ebéd, vacsora. Böjti menü
- jegyezte meg a közösségi oldalán a kormányfő, aki a zsúfolt napirendje mellett napi egy étkezésre tud csak időt szakítani.
