Orbán Viktor hamarosan bejelentést tesz

Orbán Viktor a minap Washingtonba utazott, hogy részt vegyen a Béketanács alakulóülésén. Az esemény Donald Trump nyitóbeszédével indult, majd után több más állami vezető mellett a magyar miniszterelnök is felszólalt.
Közösség oldalán Orbán Viktor nemrég pedig arról számolt be, hogy a Béketanács ülése után sem fog pihenőre térni. A munkája folytatódik és hamarosan rendkívüli sajtótájékoztatót fog tartani a Wasingtonban történtekről.
