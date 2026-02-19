Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Orbán Viktor hamarosan bejelentést tesz

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 19. 18:57 / FRISSÍTÉS: 2026. február 19. 19:55
Február 19-én megtartották a Béketanács első ülését Washingtonban.
Orbán Viktor a minap Washingtonba utazott, hogy részt vegyen a Béketanács alakulóülésén. Az esemény Donald Trump nyitóbeszédével indult, majd után több más állami vezető mellett a magyar miniszterelnök is felszólalt.

Közösség oldalán Orbán Viktor nemrég pedig arról számolt be, hogy a Béketanács ülése után sem fog pihenőre térni. A munkája folytatódik és hamarosan rendkívüli sajtótájékoztatót fog tartani a Wasingtonban történtekről. 


 

 

