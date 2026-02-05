Orbán Viktor: Ha melózunk, nyerünk!

Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Orbán Viktor
A miniszterelnök eddig nem látott fotókat osztott meg a tegnapi interjújáról.
Orbán Viktor megosztott egy galeriét a szerda esti Mandiner interjúról.

Ha melózunk, nyerünk!

- kezdte Facebook-oldalán írt bejegyzését Orván Viktor. 

A miniszterelnök így folytatta:

Ilyen volt a Mandiner interjú. Nézd vissza te is

A kormányfő egy linket is megosztott, amelyet IDE kattintva lehet megnézni!

