Orbán Viktor: Ha melózunk, nyerünk!

Orbán Viktor megosztott egy galeriét a szerda esti Mandiner interjúról.
Ha melózunk, nyerünk!
- kezdte Facebook-oldalán írt bejegyzését Orván Viktor.
A miniszterelnök így folytatta:
Ilyen volt a Mandiner interjú. Nézd vissza te is
A kormányfő egy linket is megosztott, amelyet IDE kattintva lehet megnézni!
