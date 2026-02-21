HavazásHáborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Orbán Viktor félreérthetetlen üzenete Donald Tusknak: Zelenszkij nem zsarolhat

orbán viktor
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 21. 16:42
orosz-ukrán háborúzelenszkijdonald tusk
Orbán Viktor nem köntörfalazott, nyíltan kijelentette: Zelenszkij nem zsarolhatja a magyarokat!

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Ukrajna megtámadta a magyar energiabiztonságot. Az ukrán fél szerint az oroszok támadást intéztek a Barátság kőolajvezeték ellen, a helyreállítási munkálatok azonban már befejeződtek – kőolaj mégsem érkezik hazánkba. A magyar kormány álláspontja szerint Ukrajna politikai céljai érdekében tartja vissza a szállítást, így próbál nyomást gyakorolni Magyarországra, miközben több ukrán tisztviselő részéről is fenyegető kijelentések hangzottak el.

Amíg Zelenszkij elnök nem indítja újra az olajszállításokat, addig ne számítson semmilyen támogatásra
Fotó: MTI

Kedves Donald! Felelős vagyok a magyar emberekért és Magyarországért. Ha bárki kárt okoz nekik, kötelességem megvédeni őket. Most is így lesz. Amíg Zelenszkij elnök nem indítja újra az olajszállításokat, addig ne számítson semmilyen támogatásra részünkről

– reagált Orbán Viktor X-oldalán Donald Tusk lengyel miniszterelnök szavaira, aki arról írt, hogy hazánk blokkolja a 90 milliárd eurós ukrán hitelt, amíg az ukránok nem indítják újra a kőolajszállítást. 

 

