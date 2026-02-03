Orbán Viktor: Ez a Tisza párt. Ők Brüsszel emberei.

Oroszlányra is ellátogatott Orbán Viktor az országjáró körútja során. A kormányfő a nagyközönség előtt tárta fel pontosan, mire is készül a Tisza, hogyha sikerülne hatalomra kerülniük.
Az energia kereskedő, meg az energiapiacon sikeres cégektől elvesszük a profitjuk egy részét, nem kell őket megsiratni, marad, s abból kompenzáljuk ki a családoknak a tényleges rezsiköltségét. Nem véletlenül az ellenfélnek az energiaminiszter-jelöltje az egy Shell nevű cégtől érkezik. Azért küldik ide, hogy ezt a rendszert számolja fel. Ugyanez van a bankadóval is. A családtámogatási rendszert, ami rendkívül erős, Európában a legerősebb, azt úgy finanszírozzuk, hogy megadóztatjuk a bankokat, nagyon nagy profittal dolgoznak, egy részét elvonjuk, és vissza adjuk az embereknek családtámogatás formájában. Azért hozott a Tisza gazdaság-és pénzügyminiszter-jelöltnek egy olyan embert, aki az Erste Bankból érkezett, hogy ezt eltörölje. Hoztak egy embert, aki majd eltörli a bankadót. Hoztak egy embert, aki eltörli a rezsicsökkentést. És hoztak egy külpolitikust Londonból, aki pedig az ukránoknak az európai uniós tagságát támogatja
- hangzott el Orbán Viktor szavai.
