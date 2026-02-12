Orbán Viktor az EU-csúcson: Az európai gazdaság lejtmenetben van

Az Európai Unió vezetői csütörtökön informális tanácskozáson vitatják meg az egységes piac megerősítésének és az uniós versenyképesség javításának kérdéseit. A megbeszélések középpontjában a megváltozott geopolitikai és gazdasági környezetből fakadó kihívások, valamint az EU gazdasági függőségének csökkentése áll. Orbán Viktor miniszterelnök élőben jelentkezett a helyszínről.

Orbán Viktor arra a felvetésre, hogy Zelenszkij ukrán elnök céldátumot tűzött ki Ukrajna csatlakozására, úgy felelt:

Álom, álom, édes álom.

Az ukrán fenyegetésekről szólva megjegyezte:

Természetesen minden ország védi a szuverenitását így mi is és nem hagyjuk magunkat sem fenyegetni, sem zsarolni.

Orbán Viktor: Európa lejtmenetben van

A kormányfő kiemelte: Most azért vagyunk itt, mert az európai gazdaság lejtmenetben van.

Hozzátette:

Ezt brüsszeliül úgy mondják, hogy veszít a versenyképességéből. Azért jöttünk össze, hogy megbeszéljük, mit kell csinálni, hogy ne lejtmenetbe legyünk, hanem ismét emelkedjen és növekedjen az európai gazdaság. Szerintem három dolgot kell csinálni. Ez a magyar álláspont. Az első, hogy béke kell, mert háború van, a gazdaság blokkolva van, nem tud növekedni. A háború rossz a gazdaságnak, tehát minél hamarabb békét kell elérni.

Hangsúlyozta: A második dolog, hogy ha van pénzed és az Uniónak van, akkor ne küldd el máshova, ha neked van rá szükséged. Például ne küldd el Ukrajnába. Tehát a második dolog, hogy ha már van pénzünk, és a gazdaságunk lejtmenetben van, akkor nem másnak adjuk oda a pénzünket, hanem költsük magunkra. A harmadik dolog pedig, hogy inkább a versenyképesség, mármint a cégeink, a vállalatainknak az első számú problémája a magas energiaár, csökkentsd le az energiaárat, hozzál a döntéseket és vágd le az energia árát.