Az ukrán hadsereg vezetője megfenyegette Magyarországot - a mi válaszunk, hogy se fegyvert, se pénzt nem adunk

Az ukrán hadsereg vezetője lényegét tekintve katonai invázióval fenyegette meg hazánkat. Orbán Viktor szerint komolyan kell venni az ilyen fenyegetéseket és kell is rá válaszolni, és ki kell őket védeni. Hangsúlyozta, hogy mindaz, amit Brüsszel akar - hogy többek között európai pénzen fegyverkezzen Ukrajna - ellentétes Magyarország érdekeivel.

"Ma Ukrajna fenyegetést jelent Magyarország számára. Látom annak kockázatát, hogy mi magyarok ahhoz járuljunk hozzá, hogy egy egyre erősebb ukrán hadsereg legyen Magyarország keleti határainál. Ez veszélyes, ez kiszámíthatatlan, ebből a jövőben még nagyon sok baj származhat" - fogalmazott a miniszterelnök.