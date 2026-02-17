Orbán Viktor végre elárulta: itt kapni a legjobb tatárbifszteket

Orbán Viktor egy friss bejegyzéssel jelentkezett a közösségi oldalán, amelyből kiderül, hogy a miniszterelnök folytatja országjárását.
A kormányfő posztjából az nem derül ki, hogy hol folytatja az országjárást, az egyelőre titok marad, azt azonban megtudhattuk tőle, hogy hol kapható a legjobb tatárbifsztek.
Országjárás - büfékocsi. A legjobb tatár: Tabáni Gösser
- írja Orbán Viktor a bejegyzésében.
