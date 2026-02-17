Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Orbán Viktor végre elárulta: itt kapni a legjobb tatárbifszteket

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 17. 13:33
A közösségi oldalán osztotta meg a titkát a miniszterelnök.

Orbán Viktor egy friss bejegyzéssel jelentkezett a közösségi oldalán, amelyből kiderül, hogy a miniszterelnök folytatja országjárását.

ORBÁN Viktor
Orbán Viktor Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

Orbán Viktor elárulta, itt kapható a legjobb tatárbifsztek

A kormányfő posztjából az nem derül ki, hogy hol folytatja az országjárást, az egyelőre titok marad, azt azonban megtudhattuk tőle, hogy hol kapható a legjobb tatárbifsztek.

Országjárás - büfékocsi. A legjobb tatár: Tabáni Gösser

- írja Orbán Viktor a bejegyzésében.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
