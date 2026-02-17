Orbán Viktor végre elárulta: itt kapni a legjobb tatárbifszteket

Orbán Viktor egy friss bejegyzéssel jelentkezett a közösségi oldalán, amelyből kiderül, hogy a miniszterelnök folytatja országjárását.

Orbán Viktor Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

Orbán Viktor elárulta, itt kapható a legjobb tatárbifsztek

A kormányfő posztjából az nem derül ki, hogy hol folytatja az országjárást, az egyelőre titok marad, azt azonban megtudhattuk tőle, hogy hol kapható a legjobb tatárbifsztek.

Országjárás - büfékocsi. A legjobb tatár: Tabáni Gösser

- írja Orbán Viktor a bejegyzésében.