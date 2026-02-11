Orbán Viktor elárulta: itt a legjobb a rántott hús

Folytatódik Orbán Viktor országjárása. A miniszterelnök ezúttal a Pléh-csárdából jelentkezett, ahol - elmondása szerint -, a legjobb a rántott hús.

Orbán Viktor elmondta, hol a legjobb a rántott hús / Fotó: MW

Országjárás - büfékocsi. A legjobb rántott hús: Pléh-csárda

- írta a közösségi oldalán a miniszterelnök, egy fotó kíséretében.

Mutatjuk Orbán Viktor fényképét!