Orbán Viktor elárulta: itt a legjobb a rántott hús

Folytatódik Orbán Viktor országjárása. A miniszterelnök ezúttal a Pléh-csárdából jelentkezett, ahol - elmondása szerint -, a legjobb a rántott hús.
Országjárás - büfékocsi. A legjobb rántott hús: Pléh-csárda
- írta a közösségi oldalán a miniszterelnök, egy fotó kíséretében.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.