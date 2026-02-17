Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Orbán Viktor: egyedül Trump tud békét teremteni

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 17. 15:35
A miniszterelnök úgy véli, az amerikai elnök képes elhozni a békét.

"Trump elnök békét akar Ukrajnában, és az egyetlen ember, aki meg is tudja csinálni. Csütörtökön Washingtonban biztosítani fogom, hogy minden rendelkezésünkre álló eszközzel támogatjuk a békéért tett erőfeszítéseit" - üzente közösségi oldalán Orbán Viktor. Emlékezetes: miközben az EU egyre jobban háborús spirálba kerül, és minden pillanatban a fegyveres konfliktust pártolja, addig Donald Trump a hatalomra kerülése óta azon fáradozik, hogy Oroszország és Ukrajna közt létrejöjjön a fegyverszünet. 

A miniszterelnök a Facebookon megosztott videóban kifejtette: ha Trump lett volna 2022-ben az USA elnöke, ez a háború ki sem tört volna. "Természetesen Magyarország továbbra is készen áll, hogy ha lesz békecsúcs, akkor ennek itt Budapesten adjunk otthont. Megerősítettem Rubio külügyminiszterúrnak, hogy Trump elnökúrnak élő meghívása van Magyarországra" - hangsúlyozta Orbán Viktor.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
