Eddig nem látott fotókat mutatott a sajtótájékoztatóról Orbán Viktor

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 16. 18:27
Marco Rubiosajtótájékoztatófotó
A kormányfő a közösségi oldalán mutatta meg a képeket.

Mint arról korábban már beszámoltunk, Orbán Viktor hétfőn délelőtt Marco Rubio külügyminiszterrel tárgyalt, majd ezt követően vele közösen sajtótájékoztatót tartott.

A miniszterelnök az esemény kapcsán fotókat mutatott a közösségi oldalán. A kormányfő olyan fotókkal jelentkezett, amelyet eddig még nem láthatott a nyilvánosság.

Magyarország támogatja az Egyesült Államok ukrajnai béketörekvéseit, és készen állunk, hogy Budapesten adjunk otthont a Békecsúcsnak! Trump elnök úr tette a legtöbbet azért, hogy az orosz-ukrán háborúban béke legyen. Ha Donald Trump lett volna az Egyesült Államok elnöke, akkor ez a háború ki sem tört volna. Ha most nem ő lenne az amerikai elnök, akkor esélyünk sem lenne arra, hogy ezt a háborút belátható időn belül békével le tudjuk zárni

- írja Orbán Viktor a Facebook-oldalán közzétett posztjában.

 

