Orbán Viktor bejelentette: hamarosan érkezik a részletekkel

Orbán Viktor péntek reggel bejelentette, hogy a mai napon tárgyal Robert Fico szlovák elnökkel, miután Zelenszkij még mindig nem indította újra az olajszállításokat a Barátság kőolajvezetéken, amivel továbbra is veszélyezteti Magyarország energiabiztonságát. A miniszterelnök nemrég a közösségi oldalán jelentette be, hogy az egyeztetés telefonon megtörtént.
Telefonon egyeztettem Robert Fico szlovák miniszterelnökkel a Barátság kőolajvezetékről. Hamarosan beszámolok a fejleményekről!
- írta a posztjában a kormányfő.
