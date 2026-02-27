Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
Orbán Viktor bejelentette: hamarosan érkezik a részletekkel

zelenszkij
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 27. 09:16
Telefonon tárgyalt a szlovák miniszterelnökkel Orbán Viktor.
Bors
Orbán Viktor péntek reggel bejelentette, hogy a mai napon tárgyal Robert Fico szlovák elnökkel, miután Zelenszkij még mindig nem indította újra az olajszállításokat a Barátság kőolajvezetéken, amivel továbbra is veszélyezteti Magyarország energiabiztonságát. A miniszterelnök nemrég a közösségi oldalán jelentette be, hogy az egyeztetés telefonon megtörtént.

2025. 02. 07. DÁP, HEGY, háborúellenes gyűlés, szombathely orbán
Telefonon egyeztetett Fico miniszterelnökkel Orbán Viktor / Fotó: MW

A szlovák elnökkel egyeztetett Orbán Viktor

Telefonon egyeztettem Robert Fico szlovák miniszterelnökkel a Barátság kőolajvezetékről. Hamarosan beszámolok a fejleményekről!

- írta a posztjában a kormányfő.

 

