Orbán Viktor: Az ukránok nyakig vannak a magyar választási kampányban - Videó

Orbán Viktor a közösségi oldalán egy újabb videóval jelentkezett. A kormányfő a Marko Rubioval készült közös sajtótájékoztatójából emelt ki egy fontos részletet.

Orbán Viktor és Marco Rubio közös sajtótájékoztatója Fotó: AFP / AFP

Az ukránok nyakig vannak a magyar választási kampányban. Finanszírozzák az ellenfeleinket, mert nekik sem mindegy a magyar választás végeredménye

- írja a Facebook-posztjában a miniszterelnök.