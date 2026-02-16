Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-1°C Székesfehérvár

Lilla, Julianna névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Orbán Viktor: Az ukránok nyakig vannak a magyar választási kampányban - Videó

ukrajna
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 16. 16:29 / FRISSÍTÉS: 2026. február 16. 16:29
választásOrbán Viktor
A miniszterelnök szerint az ukránoknak sem mindegy a magyar választás végeredménye.

Orbán Viktor a közösségi oldalán egy újabb videóval jelentkezett. A kormányfő a Marko Rubioval készült közös sajtótájékoztatójából emelt ki egy fontos részletet.

2026.02.16.Orbán Viktor és Marco Rubio közös sajtótájékoztató
Orbán Viktor és Marco Rubio közös sajtótájékoztatója Fotó: AFP / AFP

Az ukránok nyakig vannak a magyar választási kampányban. Finanszírozzák az ellenfeleinket, mert nekik sem mindegy a magyar választás végeredménye

- írja a Facebook-posztjában a miniszterelnök.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu