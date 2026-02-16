Orbán Viktor: Az ukránok nyakig vannak a magyar választási kampányban - Videó

Orbán Viktor a közösségi oldalán egy újabb videóval jelentkezett. A kormányfő a Marko Rubioval készült közös sajtótájékoztatójából emelt ki egy fontos részletet.
Az ukránok nyakig vannak a magyar választási kampányban. Finanszírozzák az ellenfeleinket, mert nekik sem mindegy a magyar választás végeredménye
- írja a Facebook-posztjában a miniszterelnök.
