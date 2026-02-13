Orbán Viktor: "Ha sört iszok beszédírás közben, akkor csálé lesz a beszéd" - Ádám Martin söréből kapott a miniszterelnök

Orbán Viktor erre nem számított. Éppen a beszédét írta a szombati évértékelőre, akikor meglepték Ádám Martin képével ellátott sörrel.
Videóban látható, ahogy Orbán Viktor a "Hungarian viking" felirattal ellátott sört nézegeti, amelyen Ádám Martin arcképe van. A magyar válogatott játékosával ellátott dobozos italból csak limitált darab készült.
"De ha sört iszok beszédírás közben, akkor csálé lesz a beszéd, mint a rosszul rakott szénaboglya" - tette hozzá a miniszterelnök, úgyhogy eltette egy későbbi pillanatra, vagy talán fel sem bontja, és örök emlék marad. A videóhoz egyelőre csak annyit írt, hogy "Ádám Martin, a magyar viking. Köszönöm! De csakis a beszéd után!"
Amikor a beszédről kérdezték, csak annyit fűzött hozzá viccesen, hogy "embrionális állapotban van", lehet, hogy az éjjele is rámegy, de nagy erőkkel készül.
Orbán Viktor azt is elárulta, hogy miért érdemes a szombati beszédet követni. Kattints a videóra, hogy Te is megtudd!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.