Orbán Viktor: "Ha sört iszok beszédírás közben, akkor csálé lesz a beszéd" - Ádám Martin söréből kapott a miniszterelnök

Orbán Viktor erre nem számított. Éppen a beszédét írta a szombati évértékelőre, akikor meglepték Ádám Martin képével ellátott sörrel.

Orbán Viktor

Fotó: MW

Videóban látható, ahogy Orbán Viktor a "Hungarian viking" felirattal ellátott sört nézegeti, amelyen Ádám Martin arcképe van. A magyar válogatott játékosával ellátott dobozos italból csak limitált darab készült.

"De ha sört iszok beszédírás közben, akkor csálé lesz a beszéd, mint a rosszul rakott szénaboglya" - tette hozzá a miniszterelnök, úgyhogy eltette egy későbbi pillanatra, vagy talán fel sem bontja, és örök emlék marad. A videóhoz egyelőre csak annyit írt, hogy "Ádám Martin, a magyar viking. Köszönöm! De csakis a beszéd után!"

Amikor a beszédről kérdezték, csak annyit fűzött hozzá viccesen, hogy "embrionális állapotban van", lehet, hogy az éjjele is rámegy, de nagy erőkkel készül.

