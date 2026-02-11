Orbán Viktor: A Zelenszkij-terv egy nyílt hadüzenet Magyarországnak

"A Zelenszkij-terv egy nyílt hadüzenet Magyarországnak" - írta a közösségi oldalán Orbán Viktor.
Brüsszel és Kijev a választásokon való nyílt beavatkozással fenyeget. A terv része ugyanis, hogy eltávolítják a nemzeti érdekeket védő kormányt és helyére brüsszeli bábkormányt ültetnek, amelyik aztán készséggel mond igent Ukrajna gyorsított csatlakozására. Idén áprilisban még megállíthatjuk őket. Ehhez egy biztos választás kell. Ehhez a Fidesz kell!
- tette hozzá a miniszterelnök.
