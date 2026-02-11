Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
6°C Székesfehérvár

Bertold, Marietta névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Orbán Viktor: A Zelenszkij-terv egy nyílt hadüzenet Magyarországnak

magyarország
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 11. 10:28
ukrajnaorbán viktorzelenszkij - tervterv
Erre hívta fel a figyelmet Orbán Viktor.
Bors
A szerző cikkei

"A Zelenszkij-terv egy nyílt hadüzenet Magyarországnak" - írta a közösségi oldalán Orbán Viktor.

2025. 02. 07. DÁP, HEGY, háborúellenes gyűlés, szombathely Orbán viktor
Ezt írta OrbánViktor. Fotó: MW

Brüsszel és Kijev a választásokon való nyílt beavatkozással fenyeget. A terv része ugyanis, hogy eltávolítják a nemzeti érdekeket védő kormányt és helyére brüsszeli bábkormányt ültetnek, amelyik aztán készséggel mond igent Ukrajna gyorsított csatlakozására. Idén áprilisban még megállíthatjuk őket. Ehhez egy biztos választás kell. Ehhez a Fidesz kell!

- tette hozzá a miniszterelnök.

Mutatjuk Orbán Viktor posztját!

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu