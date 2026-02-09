Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Abigél, Alex névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Orbán Viktor: Csak mi tudunk nemet mondani a háborúra

háború
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 09. 21:25 / FRISSÍTÉS: 2026. február 09. 21:32
orosz-ukrán háborúválasztásOrbán Viktor
Csak a Fidesz a biztos választás - emelte ki a miniszterelnök.
Bors
A szerző cikkei

Orbán Viktor Facebook-oldalán írt arról, hogy a 2026-os lesz a háború előtti utolsó választás. 

Akire most szavaznak, az lesz a kormányrúdnál, amikor a háború és béke kérdéséről kell dönteni. Csak mi tudunk nemet mondani a háborúra. Csak a Fidesz a biztos választás!

- fogalmazott a miniszterelnök.

Annak a valószínűsége, hogy 2026 és 2030 között lesz egy európai-orosz háború, amit a szándékok szerint Ukrajna területén vívnak meg, ennek a valószínűsége rendkívül magas.

- mondta el a miniszterelnök, hozzátéve, hogy a választáson arról kell dönteni, legyen-e háborúpárti kormánya Magyarországnak, mert a Fidesz a béke mellett áll.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu