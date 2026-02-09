Orbán Viktor: Csak mi tudunk nemet mondani a háborúra

Orbán Viktor Facebook-oldalán írt arról, hogy a 2026-os lesz a háború előtti utolsó választás.

Akire most szavaznak, az lesz a kormányrúdnál, amikor a háború és béke kérdéséről kell dönteni. Csak mi tudunk nemet mondani a háborúra. Csak a Fidesz a biztos választás!

- fogalmazott a miniszterelnök.

Annak a valószínűsége, hogy 2026 és 2030 között lesz egy európai-orosz háború, amit a szándékok szerint Ukrajna területén vívnak meg, ennek a valószínűsége rendkívül magas.

- mondta el a miniszterelnök, hozzátéve, hogy a választáson arról kell dönteni, legyen-e háborúpárti kormánya Magyarországnak, mert a Fidesz a béke mellett áll.