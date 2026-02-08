Orbán Viktor: 1500 milliárd dollárt kérnek az ukránok

Orbán Viktor Facebook-bejegyzésben írt arról, hogy 1500 milliárd dollárt kérnek az ukránok. Hozzátette: "Nem adjuk oda!"
A választás tétje, hogy meg tudjuk-e védeni Magyarországot. A Fidesz a biztos választás!
- írta a miniszterelnök, videójában megjegyezve, "ma nem az a veszély, hogy a háború jön ide, hanem hogy innen visznek el valamit, ami nélkül viszont mi nem tudjuk működtetni a magyar gazdaságot." Mint elmondta, egy-két év múlva lehet arról szó, hogy küldjünk katonákat is.
Ez a választás nem arról szól, hogy mi van Magyarországon, hanem arról szól, hogy mi lesz Magyarországgal.
