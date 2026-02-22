„Arról, hogy mi történt tegnap, a választási kampány első napján” – fontos bejelentést tett Orbán Balázs

Arról, hogy mi történt tegnap, a választási kampány első napján, és hogy mik a legfontosabb tanulságok - kezdte Facebook-oldalán megosztott bejegyzését Orbán Balázs.

Orbán Balázs: Egy ilyen veszélyes világban Orbán Viktor a biztos választás!

A miniszerelnök politikai igazgatója ezt követően kifejtette, hogy a választási kampány első napja fontos a nagy pártok számára abban a tekintetben, hogy erőt mutassanak: mennyi idő alatt hány ajánlást tudnak gyűjteni. Kiemelte, hogy természetesen az ajánlások gyűjtése hosszabb ideig tart, a kisebb pártok később is szoktak végezni, de a nagy pártok között ez egy éles verseny minden egyes kampányban.

Minden jelöltnek 500 érvényes ajánlásra van szüksége, de aki tud, az többet ad le a biztonság kedvéért. A Nemzeti Választási Iroda az ajánlásokat ellenőrzi, és ha megvan az 500 érvényes ajánlás, akkor bekönyveli a jelöltet, további ajánlásokat nem kér és nem is tart számon. A pártok persze továbbra is gyűjtik az ajánlásokat (amik tulajdonképpen aláírások a pártok mellett), de ezeket sehova sem kell beadni, senki sem ellenőrzi. Az első nap teljesítménye viszont mérhető, hiszen a leadott ívek számából az ajánlások maximuma kiszámítható.

Orbán Balázs úgy fogalmaz, hogy lehet, hogy annál kevesebb, de annál több nem lehet. Lehet, hogy gyűjtött még ajánlásokat, de egyrészt értelmetlen lenne, ha azt nem adta volna le, másrészt itt bármit lehet lódítani.

Kiemelte:

"A nagyokosok a túloldalon nem számítottak rá, hogy ha már az első nap kamuznak, akkor ott rögtön le lehet bukni, hiszen közérdekű adatigényléssel kikérhető a visszavitt ívek száma. Ezután már csak a választás napján lehet újra lebukni, de ez egy másik tészta. Szépen bele is futottak a pofonba, Magyar Péter gátlástalanul sokkal nagyobb számot mondott be, mint a valóság".

A politikai igazgató szerint a valóság az, hogy a Fidesznek gyűlt össze először a szükséges ajánlás, a Fidesznél volt az első nyilvántartásba vett jelölt, és a nap végén az is kiderült, hogy a Fidesz 196 000 ajánlásnyi ívet vitt vissza, a Tisza csak 110 000 aláírásnak megfelelő ívet.

Futott is a Telex mentegetni őket, hogy nem is így, meg nem is úgy. De az már csak vergődés – messziről érződik az izzadtságszag cikken. Újabb hazugság, újabb gátlástalanság bukott ki. Ez a kampány sajnos ilyen lesz. Ha az ellenfél vezetője ilyen – aki saját maga mondta, hogy az év vicce lenne, ha ő komoly pozíciót vállalna –, akkor az egész párt viselkedése ilyen. De nekünk ezzel a nemzeti oldalon nem kell foglalkozni. Mindenkitől higgadtságot, nyugodtságot, szeretetet szeretnék kérni!

- fogalmazott.