Rettenetes éjszaka Ukrajnában - órákon keresztül bombázták Odesszát

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 17. 14:04
Rakétatámadás érte az ukrajnai Odesszát, február 17-én hajnalban. Néhány óra alatt hatszor hirdettek légiriadót.

A támadásban az infrastruktúra és civil épületek is megsérültek. Egy ház felső szintje kigyulladt, egy másik kerületben pedig üzlet és autószerviz rongálódott meg. Az éjszaka folyamán az orosz csapatok Dnyipro városát is támadták. Az anyagi kár jelentős, az elsődleges hírek szerint azonban a támadásban senki sem sérült meg.

Ukraine,March,22,,2023,Ukrainian,Military,Practice,Assault,Tactics,At
Hatszor szólaltak meg a szirénák Odesszában Fotó: Dmytro Larin / AFP

Február 8-ról 9-re virradó éjszak több ukrán települést is rakétatámadás ért. A támadássorozat egy célzott rakéta és egy dróntámadás együtteséből állt. Célpont akkor is Odessza volt. Abban a támadásban egy ember meghalt, és többen megsérültek. 

Égő lakóház Kijevben
Égő lakóház Kijevben / Forrás: AFP

Lakóépületeket is támadás érte akkor, valamint a gázvezeték is megsérült. A jelentések szerint helyi idő szerint 00:30 környékén a városban több helyről is robbanásokat hallottak. A megtámadott lakóépületben több otthon is megrongálódott.

Odessza város katonai közigazgatásának vezetője, Szerhij Liszak szerint a támadás egy lakóépület környékén történt, érintve a gázvezetéket is. Autók is lángra kaptak. Civil áldozatról is beszámoltak; egy 35 éves férfi halt meg a támadásban, míg ketten megsérültek, egyikük egy 19 éves nő. Összesen 21 lakás károsodott meg a lakóépületben - írja a Ripost.

 

