"Mindig elkészülünk a hazaútra, aztán jön még egy nagy támadás" – nehéz körülményekről számoltak be az ukrán családok

A négy éve dúló háború a szomszédban rengeteg ukrán családot kergetett el otthonából. Lengyelországban mintegy másfél millió ukránnak szolgáltat híreket egy 51 éves újságíró, aki gyerekével menekült oda, miközben három becsomagolt bőrönddel várja, hogy hazamehessenek. A beilleszkedés az ukránok számára is kihívás, a befogadás pedig megpróbáltatás a lengyelek és más népek számára is.

Fotó: AFP /

"Látom a híreket és hívom anyukámat, hogy jól van-e" – néhány ukrán család reménykedik, hogy hamarosan hazajuthatnak

Egyre reménytelenebbnek tűnik, hogy az ukránok hazajussanak. A menekültek nagy része nem is tervez visszamenni Ukrajnába, de a frontjelentések, támadások követése közben egyes lakosokban fellángol a remény, hogy a háborúnak vége lesz és hazamehetnek.

Többször éreztük, hogy eljött az idő, végre hazamehetünk. Összecsomagoltunk és teljesen biztosak voltunk abban, hogy hazamegyünk. Mindig elkészülünk, erre jön még egy nagy támadás. Aztán megint elkészülünk, jön a hideg tél és nincs meleg, nincs áram, nincs víz. Nem vihetem a gyerekemet a rakéták alá

– nyilatkozott az 51 éves újságíró, Maryna Bondarenko a Reutersnek. A nő a gyerekével és édesanyjával költözött Lengyelországba 2022-ben, azóta is várják, mikor térhetnek haza.

Az Egyesült Nemzetek felmérései szerint a háború kitörésével több mint 5 millió ukrán menekült szóródott szét Európában, a legtöbben Közép- és Kelet-Európában tartózkodnak. A menekültek többsége nőkből és gyerekekből áll, mivel a katonakorú férfiak nem hagyhatják el Ukrajnát.

Varsóban és Krakkóban az ukrán közösségek néhol feszültséget okoznak a munkavállalásukkal és a megélhetésükkel.

Haza akarok menni, nagyon. Tudom, nem lesz könnyű. Tudom, hogy az ország , ahova hazatérek, drasztikusan megváltozott

– fogalmazott Bondarenko. Az újságíró 11 éves fia a lapnak elmondta, egy barátján kívül nem emlékszik Ukrajnából senkire, de már vele se tartja a kapcsolatot. Ő nem biztos, hogy hazatérne.

Mások nem terveztek távol maradni otthonuktól, de az élet másképp alakult. Egy Isztambulban élő nő Ukrajnában hagyta 19 éves lányát, hogy tanuljon. Közben férjhez ment egy török férfihoz és munkát vállalt egy isztambuli egyetemen.

Azt hittem, a háború gyorsan véget ér, szóval nem terveztem sokáig Isztambulban maradni. Mint minden ukrán, haza terveztem menni, de az élet másképp alakult

– mondta a 42 éves Irina Kusnir a Reutersnek. Egyesek pedig a hírek követésével maradnak kapcsolatban a korábbi életükkel, miközben egy lehetséges másik életet terveznek.

Megnyitom a híreket, az egyik Telegram csatorna élőben tudósít Harkivból és akkor látom a rakétát, ahogy az otthonom felé közelít. Ekkor rémületes érzés fog el, nagyon félek és azonnal hívom anyukámat, hogy jól van-e

–mondta Olga Jermolenko.