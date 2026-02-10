Nagy István: a kormány megvédi a magyar gazdák érdekeit

A kormány megvédi a magyar földet és a magyar gazdák érdekeit az elhibázott brüsszeli döntésekkel szemben - mondta az agrárminiszter hétfői sajtótájékoztatóján Budapesten.
Nagy István kiemelte, hogy az Európai Bizottság jelentősen csökkentené a termelőknek járó támogatásokat, az elvett pénzt az ukrajnai háborúra költené, az uniós piacot pedig szabadkereskedelmi megállapodásokkal veszélyeztetné. Kétségtelen az is, hogy a brüsszeli érdekeket képviselő Tisza Párt elárulná a magyar gazdákat, akik így csak a nemzeti kormányra számíthatnak - fogalmazott.
Nyitrai Zsolt miniszterelnöki főtanácsadó az együttműködés folytatását ígérte a gazdatársadalomnak, egyúttal arra kérte a termelőket, hogy az agrarpeticio.hu oldal űrlapját kitöltve nyilvánítsanak véleményt az agráriumot érintő brüsszeli tervekről.
