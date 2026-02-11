Rakétatámadás érte Donyecket - Egy 11 éves kislány és az édesanyja is meghalt

A donyecki területen rakétatámadást indítottak az oroszok. Egy édesanya és a 11 éves gyermeke meghalt, legalább további 16 ember megsebesült. Február 10-én, kedden az oroszok több civil célpontra is támadtak.

Fotó: AFP

Az ukrán jelentések szerint február 10-én, kedden több, mint ezerkétszáz találat érte a teljes fronton Ukrajnát. Az oroszok 66 civil objektumot pusztítottak el, köztük 21 lakóépületet. A támadások során megannyi civil halt meg, többen megsérültek.

Az oroszok több települést és civil egységet is célba vettek, köztük a Kramatorszki járásban fekvő Szlovjanszk városát. Az oroszok hét bombát dobtak a településre. Vadim Filaskin, a donyecki területi katonai közigazgatás vezetője először arról beszélt, hogy legalább két ember életét vesztette, további heten pedig megsérültek. Ez a szám azóta megugrott, most már összesen három civil halottról számoltak be, köztük egy 11 éves kislányról és az édesanyjáról. 16 további sérültről tudunk még, köztük volt egy 7 éves kislány is