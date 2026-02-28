Orbán Viktor: a terrorfenyegetettség készültségi szintjét megemeltük

Orbán Viktor az iráni háborúra reagálva közölte:
Magyarországon a terrorfenyegetettség készültségi szintjét megemeltük egy fokozattal!
A miniszterelnök azt ígérte, hamarosan további részleteket is közöl. A közel-keleti háborúról készült megrázó felvételek ellepték az internetet, erről itt olvashatsz.
