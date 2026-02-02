Manfred Weber kijelentését nem lehet félreérteni: háborúra készülnek Brüsszelben

Egyre aggasztóbb hírek érkeznek Brüsszelből, miszerint az unió vezetői egyre erősebben annak a pártján vannak, hogy Európát háborúba sodorják. Ezt Manfred Weber, az EPP vezetője is is megerősítette, aki a január 30-31-én tartott Zágrábi találkozó után vészjósló döntésekről számolt be, amelyek mind arról szólnak, hogy Brüsszelnek eszébe sincs lemondania a háborúpárti politikájáról.

Manfred Weber egyértelműen kijelentette, hogy az Unió nem akarja befejezni a háborút / Fotó: AFP

Manfred Weber: az Európai Uniót katonai szövetséggé kell formálni

Az EPP vezetője a két napos zágrábi találkozó után az újságíróknak tett nyilatkozatában egyértelművé tette, hogy Brüsszelnek Ukrajna és a háború további folytatása kiemelt célja. Ráadásul Manfred Weber arról is beszélt, hogy döntés született arról is, hogy az Európai Uniót katonai szövetséggé kell formálni.

Ezek mellett kiemelte annak a lehetőségét, hogy bővítsék a minősített többségi szavazás alkalmazását az uniós döntéshozatalban, valamint kidolgozzanak egy gyakorlati tervet a katonai válaszlépésekre arra az esetre, ha egy tagállamot támadás érne. Tehát az EPP vezetője arra készül, hogy Európában háború lesz és ezt az az unió vezetői minden eszközzel támogatják is, ugyanúgy mint Ukrajna finanszírozását és az EU-hoz való csatlakozását.

Magyarország továbbra sem támogatja a háborút

Orbán Viktor miniszterelnök már többször hangsúlyozta, hogy Magyarország nem küld pénzt Ukrajnának és nem támogatja Brüsszel háborús terveit sem. A miniszterelnök elmondta, sorskérdés Magyarországot a háborún kívül tartani. Ennek kapcsán a Fidesz Európai Parlamenti képviselői sorra szállnak szembe a brüsszeli háborús pszichózis okozta döntésekkel. Köztük azzal is, hogy nemet mondtak az újabb támogatási csomagra amit az unió Ukrajnának akar küldeni.

Ezen álláspont megerősítésére jöttek létre a Háborúellenes Gyűlések is, ahol a kormányfő rendre a háború okozta következményekre figyelmezteti a résztvevőket. Ezeknek a gyűléseknek a célja, hogy közös erővel léphessünk fel a háború ellen, és a békepárti álláspont mögött felsorakozhassunk.

Hasonló céllal jött létre a Nemzeti Petíció is, amelynek segítségével Orbán Viktor meg tudja védeni Magyarország álláspontját a háborúból való kimaradás és a rezsicsökkentés fenntartása ügyében is.

Mondjunk nemet a háborúra. Mondjuk nemet Brüsszel háborús terveire. Magyarországon csak a Fidesz a biztos választás!

- kérte közösségi oldalán Orbán Viktor.