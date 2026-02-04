Budapest utcáin támadt rá többekre: 8 év börtönt kapott a szélsőbaloldali nemváltó

A Maja T. néven ismert szélsőbaloldali, magát transzneműként azonosító antifasiszta aktivista a kitörés napja idején Magyarországon társaival együtt jobboldalinak tartott emberekre rontott rá a nyílt utcán. Súlyos testi sértés és bűnszervezetben való részvétel miatt folyt büntetőeljárás a magát se nőnek, sem férfinek nem tartó bűnöző ellen, a bíróság végül nyolc év szabadságvesztésre ítélte első fokon - írja a Ripost.

8 évet kapott első fokon Maja - Fotó: AFP /

Se vitamin, se napfény, se távoktatás a támadások után

Maja napjait magányosan, egyedül tölti zárkájában, vélhetően részben azért is, hogy védjék az esetleges atrocitásoktól a börtönben. Mert azt, hogy valaki se férfi, se nő, nehezen értelmezik a fogvatartottak. Korábban kifejezetten sérelmezte, hogy magánzárkában van, ahol nincs elég napfény, nem jut a vitaminjaihoz, bogarakról panaszkodott. Zavarta az is, hogy a többi rabbal nem tarthatta a kapcsolatot. A bírórságra mindig mosolyogva járt a támadások idején még férfi nevet viselő Maja, akit felháborított az is, hogy letartóztatása miatt meg kellett szakítani a tanulmányait, amit távoktatásban szeretett volna folytatni, de ezt a büntetés-végrehajtás megtagadta tőle, miután ennek technikai feltételei nem adottak. Zavarta az is, hogy férfiként kezelik, ami a biológiai, születési neme.

A vitaminjait és a távoktatást hiányoló Maja T. és társai Budapesten több, egymással összefüggő, előre megtervezett támadást hajtottak végre, emlékeztet a Magyar Nemzet. Csoportosan, maszkot viselve követték ki kiszemelt áldozataikat az utcán, majd

hátulról vagy oldalról rájuk rontottak. A sértetteket a földre vitték, miközben viperákkal, botokkal és egyéb eszközökkel ütötték és rúgták őket, több esetben a fejüket és felsőtestüket célozva.

A bántalmazás egyes esetekben akkor sem maradt abba, amikor az áldozatok már a földön feküdtek, és védekezésre képtelenné váltak. A hatóságok megállapítása szerint a támadások alkalmasak voltak életveszélyes sérülések okozására, több sértett súlyos, nyolc napon túl gyógyuló, töréses sérüléseket szenvedett. A célpontok olyan járókelők voltak, akiket az elkövetők jobboldalinak tippeltek, függetlenül attól, hogy ténylegesen részt vettek-e aznap a kitörés napi megemlékezéseken.