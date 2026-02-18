Magyar Péter drogos bulija: Felbukkant egy ukrán lány a történetben

Az Indexnek telefonon sikerült elérnie azt a férfit, aki a Blikknek azt állította, hogy a társaság tagja volt Magyar Péter "drogos bulijában". Az állítólagos szemtanú felidézte: „A Lock nevű szórakozóhelyen voltunk, ahol megismerkedtem egy ukrán lánnyal, aki Evelin barátnője volt. Iszogattunk, elvoltunk, utána Péter ötlete volt, hogy menjünk valahova afterozni. A Piaf nevű helyet dobta fel, de mondtuk neki, hogy az már régóta nincs.”

Ettünk, viszont még buliztunk volna, nyári éjszaka volt. Végül egy házibuliba mentünk, ahova Péter testőre vagy sofőrje vitt minket. Ott volt Péter egyik ismerőse. Én az ukrán lánnyal beszélgettem angolul, később vele hagytam el a lakást. Jó barátnők Evelinnel, de úgy tudom, hogy Pétert is ismerte régebbről. A többit már a Blikknek is elmondtam, valamilyen fehér por volt az asztalon, amihez én nem nyúltam, és nem is láttam olyat, hogy valaki hozzányúlt volna. Végül valahogy bekerült a hálószobába

– fogalmazott a szemtanú.

Az arab származású férfi, aki nem szeretné felfedni a kilétét, korábban a Blikknek annyit engedett meg, hogy a keresztnevét nyilvánosságra hozzák. Elmesélte a lapnak, hogy mit látott és tapasztalt azon az augusztusi éjszakán.

- Egy átlagos péntek este volt, bulizni készültünk az ismerőseimmel, semmi különöset nem terveztünk azon az estén. Szinte hihetetlen, hogy ez kerekedett ki belőle - kezdte a Blikknek Abdoul. - Elmentünk a Lock nevű szórakozóhelyre, ahová rendszeresen járni szoktunk, s ott szembesültünk vele, hogy a Tisza Párt buliját tartják. Azonnal megláttam a tánctér közepén Magyar Pétert, ahogy ott táncikált. Nem mondhatnám, hogy jól ismertük egymást, de már összefutottunk korábban többször is. Nem sokkal később odajött a társaságunkhoz köszönni valakinek Péter, aztán ott is maradt beszélgetni.

A szemtanú szerint ekkor már kezdtek elszállingózni a vendégek, vagyis leült a buli, alig páran lézengtek a helyen.

- Amikor megláttam Magyar Pétert, már akkor Evelinnel volt és csókolóztak a tiszás buliban. Én akkor még nem ismertem Evelint, nem tudtam, hogy kicsoda az a lány, akivel Péter van, csak később a híradásokból, újságcikkekből ismertem fel. Nem sokkal később már csak négyesben iszogattunk: Magyar Péter, Evelin, egy barátnője és én. Ekkor jött az ötlet Pétertől, hogy menjünk valahová még afterozni, bulizni. Mindenki benne volt, így kint az utcán próbáltam taxit keresni, de egyszer csak megállt mellettünk egy nagy fekete BMW terepjáró, kiszállt belőle egy testőrszerű fickó és mondta, hogy parancsoljunk, üljünk be. Péter beszállt előre azonnal, ekkor vált számomra világossá, hogy ez az ő embere, valami testőrféle. Ezután valaki, talán Péter bedobta, hogy menjünk el a Piafba, de a lányok azonnal mondták, hogy szerintük az a hely már bezárt régen. De azért odamentünk a Nagymező utcába és valóban semmi nyoma nem volt már a Piafnak. Éhesek voltunk, így a Nyugati tér környékére mentünk gíroszozni.

Miután jóllaktak, Abdoul szerint tovább ötleteltek, hová kellene menni még szórakozni, de egy olyan hely sem jutott eszükbe, ami olyan későn nyitva lett volna. Ekkor vetődött fel egy házibuli lehetősége a Nagykörúton.