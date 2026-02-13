Magyar Péter hazug, kettős életet él!

Magyar Péter évek óta kettős életet él. Miközben látványos szónoklatokkal igyekszik politikusnak mutani magát, időről-időre botrányhősként bukkan fel az éjszakai életben, sőt bűncselekményt -telefonlopás - is elkövet. Csak azért nem tud elleni megindulni a büntetőeljárás, mert Manfred Weber az Európai Néppárt elnöke grantálja számára a mentelmi jogot.
Magyar Péter legújabban - talán valamiféle előremenekülési szándékkal - bevallotta, hogy hónapokkal ezelőtt kábítószeres partin vett részt, akkori barátnőjével Vogel Evelynnel. Persze azt állítja, hogy ő nem nyúlt a drogokhoz.
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke egy videóban ismerte be, hogy 2024. augusztusában egy olyan bulin vett részt, ahol nemcsak alkohol, hanem drog is volt az asztalon. Azt állítja, hogy ő nem élt a tudatmódosítószerekkel, csupán a buli későbbi részében közös beleegyezéssel "szexelt" az akkor már exbarátnőjének számító Vogel Evelinnel.
Ez az eset majd' két hónappal az elhíresült Magyar Péter féle diszkóbotrány után történt. A Tisza Párt elnöke akkor egy belvárosi luxus szórakozóhelyen bulizott, majd ittas állapotban nagyon fiatal lányokkal lejtett provokatívan erotikus táncot. Az esetet kamerázó férfit ezt követően inzultálta, elvette a telefonját, majd a készüléket a Dunába dobta..
Sokan emlékezhetnek rá, hogy az agresszív viselkedése miatt Magyar Pétert a nyakánál fogva vezették ki a biztonsági őrök a szórakozóhelyről.
A Tisza Párt elnöke a botrányt követően azt ígérte, hogy nem lesz többet hasonló botránya. Most azonban bevallotta hogy ugyanazon a nyáron részt vett egy drogos bulin is ahol a jelenlévők nemcsak alkoholt, de sok kábítószert is fogyasztottak. - írta meg Ripost.
Botrányosan viselkedett az Ötkert nevű szórakozóhelyen Magyar Péter, 2024 nyarán, erről szóltak a hírek. Több lap is beszámolt arról, hogy egy átmulatott éjszakán a Tisza Párt elnöke összeszólakozott egy férfivel, aki másokhoz hasonló módon felvételeket készített a politikusról.
A cikkek szerint Magyar meglehetősen kihívóan táncolt több lánnyal is, volt, aki előtt leguggolt és a lábai között is átcsúszott.
Az elmondottakat megerősítette a Magyar Nemzetnek Magyar Péter áldozata is, akinek állítása szerint a pártelnök elvette a telefonját, a Dunába dobta és meg is ütötte.
A politikus áldozata, a neve elhallgatását kérő férfi azt mondta a Magyar Nemzetnek, hogy Magyar Péter táncolás közben nem csak leguggolt fiatal lányok előtt, hanem szerinte be is akart nézni az egyik lány szoknyája alá.
Miután pedig felvételeket készített, a politikus elvette tőle a telefonját. Ezt követően – elmondása alapján – Magyaron kívül a Tisza Párt alelnöke, Radnai Márk is inzultálta őt, folyamatosan videózta annak ellenére, hogy nem közszereplő.
Magyar Péter pedig az összeszólalkozás közben meg is ütötte.
Nem is egyszer, hanem többször is. Végül pedig a láthatóan alkoholos befolyás alatt lévő politikus bedobta a telefont a Dunába. A készülék vízálló volt, ezért maradhattak meg a felvételek. Az áldozat szerint az eset során Magyar Péter folyamatosan agresszíven viselkedett vele, végül a biztonsági személyzetnek kellett a nyakánál fogva kivezetni a politikust a szórakozóhelyről.
