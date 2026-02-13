Magyar Péter hazug, kettős életet él!

Magyar Péter évek óta kettős életet él. Miközben látványos szónoklatokkal igyekszik politikusnak mutani magát, időről-időre botrányhősként bukkan fel az éjszakai életben, sőt bűncselekményt -telefonlopás - is elkövet. Csak azért nem tud elleni megindulni a büntetőeljárás, mert Manfred Weber az Európai Néppárt elnöke grantálja számára a mentelmi jogot.

Magyar Péter legújabban - talán valamiféle előremenekülési szándékkal - bevallotta, hogy hónapokkal ezelőtt kábítószeres partin vett részt, akkori barátnőjével Vogel Evelynnel. Persze azt állítja, hogy ő nem nyúlt a drogokhoz.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke egy videóban ismerte be, hogy 2024. augusztusában egy olyan bulin vett részt, ahol nemcsak alkohol, hanem drog is volt az asztalon. Azt állítja, hogy ő nem élt a tudatmódosítószerekkel, csupán a buli későbbi részében közös beleegyezéssel "szexelt" az akkor már exbarátnőjének számító Vogel Evelinnel.

Magyar Péternek nem ez az első bulis botránya. 2024 júniusában az Ötkert nevű luxus szórakozóhelyen a nyakánál fogva vezették ki a biztonságiak Forrás: Youtube

Ez az eset majd' két hónappal az elhíresült Magyar Péter féle diszkóbotrány után történt. A Tisza Párt elnöke akkor egy belvárosi luxus szórakozóhelyen bulizott, majd ittas állapotban nagyon fiatal lányokkal lejtett provokatívan erotikus táncot. Az esetet kamerázó férfit ezt követően inzultálta, elvette a telefonját, majd a készüléket a Dunába dobta..

A Tisza Párt elnöke a botrányt követően azt ígérte, hogy nem lesz többet hasonló botránya. Most azonban bevallotta hogy ugyanazon a nyáron részt vett egy drogos bulin is ahol a jelenlévők nemcsak alkoholt, de sok kábítószert is fogyasztottak. - írta meg Ripost.

Korábban megszólalt a Magyar Nemzetnek Magyar Péter áldozata. Az a férfi akinek a telefonját ellopta a Tisza vezér. A férfi szerint nem csak Magyar Péter, hanem Radnai Márk alelnök is inzultálta őt az Ötkert nevű szórakozóhelyen.

Az elmondottakat megerősítette a Magyar Nemzetnek Magyar Péter áldozata is, akinek állítása szerint a pártelnök elvette a telefonját, a Dunába dobta és meg is ütötte.