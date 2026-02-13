Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Magyar Péter hazug, kettős életet él!

magyar péter
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 13. 07:41
manfred webereurópai néppártradnai márkkettős élet
Mást mutat a világnak, mint ami a valóság.
Bors
A szerző cikkei

Magyar Péter évek óta kettős életet él. Miközben látványos szónoklatokkal igyekszik politikusnak mutani magát, időről-időre botrányhősként bukkan fel az éjszakai életben, sőt bűncselekményt -telefonlopás - is elkövet. Csak azért nem tud elleni megindulni a büntetőeljárás, mert Manfred Weber az Európai Néppárt elnöke grantálja számára a mentelmi jogot.

Magyar Péter legújabban - talán valamiféle előremenekülési szándékkal - bevallotta, hogy hónapokkal ezelőtt kábítószeres partin vett részt, akkori barátnőjével Vogel Evelynnel.  Persze azt állítja, hogy ő nem nyúlt a drogokhoz.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke egy videóban ismerte be, hogy 2024. augusztusában egy olyan bulin vett részt, ahol nemcsak alkohol, hanem drog is volt az asztalon. Azt állítja, hogy ő nem élt a tudatmódosítószerekkel, csupán a buli későbbi részében közös beleegyezéssel "szexelt" az akkor már exbarátnőjének számító Vogel Evelinnel

Magyar Péternek nem ez az első bulis botránya. 2024 júniusában az Ötkert nevű luxus szórakozóhelyen a nyakánál fogva vezették ki a biztonságiak Forrás: Youtube

Ez az eset majd' két hónappal az elhíresült Magyar Péter féle diszkóbotrány után történt. A Tisza Párt elnöke akkor egy belvárosi luxus szórakozóhelyen bulizott, majd ittas állapotban nagyon fiatal lányokkal lejtett provokatívan erotikus táncot. Az esetet kamerázó férfit ezt követően inzultálta, elvette a telefonját, majd a készüléket a Dunába dobta..

Sokan emlékezhetnek rá, hogy az agresszív viselkedése miatt Magyar Pétert a nyakánál fogva vezették ki a biztonsági őrök a szórakozóhelyről. 

A Tisza Párt elnöke a botrányt követően azt ígérte, hogy nem lesz többet hasonló botránya.  Most azonban bevallotta hogy  ugyanazon a nyáron részt vett egy  drogos bulin is ahol a jelenlévők nemcsak alkoholt, de sok kábítószert is fogyasztottak. - írta meg Ripost.

 

Korábban megszólalt a Magyar Nemzetnek Magyar Péter áldozata. Az a férfi akinek a telefonját ellopta a Tisza vezér. A férfi szerint nem csak Magyar Péter, hanem Radnai Márk alelnök is inzultálta őt az Ötkert nevű szórakozóhelyen.

 

 

 

Botrányosan viselkedett az Ötkert nevű szórakozóhelyen Magyar Péter, 2024 nyarán, erről szóltak a hírek.  Több lap is  beszámolt arról, hogy egy átmulatott éjszakán a Tisza Párt elnöke összeszólakozott egy férfivel, aki másokhoz hasonló módon felvételeket készített a politikusról. 

A cikkek szerint Magyar meglehetősen kihívóan táncolt több lánnyal is, volt, aki előtt leguggolt és a lábai között is átcsúszott.

Az elmondottakat megerősítette a Magyar Nemzetnek Magyar Péter áldozata is, akinek állítása szerint a pártelnök elvette a telefonját, a Dunába dobta és meg is ütötte. 

 

 A politikus áldozata, a neve elhallgatását kérő férfi azt mondta a Magyar Nemzetnek, hogy Magyar Péter táncolás közben nem csak leguggolt fiatal lányok előtt, hanem szerinte be is akart nézni az egyik lány szoknyája alá.

Be akart nézni egy lány szoknyája alá...
Átbújt ismeretlen lányok lába között...

 Miután pedig felvételeket készített, a politikus elvette tőle a telefonját. Ezt követően – elmondása alapján – Magyaron kívül a Tisza Párt alelnöke, Radnai Márk is inzultálta őt, folyamatosan videózta annak ellenére, hogy nem közszereplő. 

Magyar Péter pedig az összeszólalkozás közben meg is ütötte.

Nem is egyszer, hanem többször is. Végül pedig a láthatóan alkoholos befolyás alatt lévő politikus bedobta a telefont a Dunába. A készülék vízálló volt, ezért maradhattak meg a felvételek. Az áldozat szerint az eset során Magyar Péter folyamatosan agresszíven viselkedett vele, végül a biztonsági személyzetnek kellett a nyakánál fogva kivezetni a politikust a szórakozóhelyről.

A nyakánál fogva dobták ki a szórakozóhelyről

(Ripost)

 

