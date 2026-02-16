Nagyon ciki: alig 100 ember volt kíváncsi Magyar Péterre Mezőkövesden

Mint arról korábban már beszámoltunk, A Fidesz-KDNP hétfőn délután keretet hirdetett, bemutatta országos listáját, amely kijelöli a kormánypártok politikai irányvonalát a következő ciklusra.

Fotó: Hatlaczki Balazs

Ám eközben zajlott egy másik esemény, ugyanis Magyar Péter is országjárásra indult. A rendezvény első állomása Mezőkövesden volt, azonban nagyon alacsony részvétel mellett került megrendezésre. Mindössze alig 100 ember volt kíváncsi a beszédére. Deák Dániel erről egy döbbenetes drónfotót is mutatott a közösségi oldalán.

Mezőkövesd 17 óra 16 perckor, Magyar Péter már színpadon. Nagyon kevesen kíváncsiak rá. Nem meglepő, hiszen az elmúlt hetek nem neki kedveztek. Talán nem szeretik a magyarok, hogy Münchenben szelfit kért a legdurvább háborús uszítóktól. Mindenesetre a valóság nagyon más képet fest a baloldal által manipulált közvélemény-kutatásokhoz képest

- olvasható az elemző Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.