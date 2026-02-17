Frissült a radnaimark.hu: Kétségbe vonják Magyar Péter állítását

Napok óta lázban tartja az országot a randanimark.hu nevű oldal. Azt egyelőre senki nem tudja, hogy milyen videó készült az ominózus AIRBNB lakásban, de Magyar Péter már egy képkocka láttán előremenekült, és közölte, hogy bizony volt drog abban a lakásban, ahol 2024. augusztusában bulizott, de ő nem ért a szerrel.

Biztos, hogy Magyar Péter igazat mondott, amikor azt állította, hogy nem nyúlt a buliban lévő droghoz?

Az elhíresült oldal frissült, és egy Magyar Péter idézet jelent meg rajta a Tisza Párt elnökének előre menekülő videójából:

Az asztalon alkohol és kábítószer kinézetű anyag volt. Én az asztalon lévő dologhoz nem nyúltam

- állította Magyar Péter, de az idézet alatt csupa nagy betűvel egy kérdés is megjelent: BIZTOS?

Korábban a buli egyik részt vevője nyilatkozott a Blikknek. A férfi elmondta, hogy ő is látta a drogot az étkezőasztalon, és nagyon zavarta. Ezért is tűnt fel neki, hogy a buli későbbi részén előbb Magyar Péter és egykori párja, Vogel Evelin tűntek el a hálószobába, majd a drognak is nyoma veszett. Később derült ki a férfi számára, hogy a hálószoba éjjelei szekrényén landolt a gyanús por.

Miért ukránokkal volt a drogos buliban?

Amint azt korábban megírtuk, Magyar Péter éppen aznap tarthatta meg a "privát Tisza-partiját", méghozzá az egyik legismertebb budai elitklubban, a Lockban. A hely ukrán alvilági körök tulajdonában van, ami teljesen más megvilágításba helyezi a történteket. Már csak azért is, mert kiderült, a lakás tulajdonosa is ott volt az ukrán szórakozóhelyen, és Magyar Péternek kifejezetten az ő lakását ajánlották (a Tisza elnöke szerint Vogel Evelin).

Itt felmerül, hogy a célpont valóban mégis Magyar Péter lehetett, a felvételt pedig ukrán üzletemberek - vagy akár az ukrán titkosszolgálat - készíthette - írja a Ripost.