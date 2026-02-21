Lázár János: A legfőbb érv a Fidesz mellett Orbán Viktor, a legfőbb érv a Tisza ellen Magyar Péter

Lázár János építési és közlekedési miniszter azzal kezdte, hogy elfogult a békési vidékkel, mert itt Trianon óta nagy adósság van. Kétszeresen fáj annak, aki az ország közepéből a periférián találta magát. Ez ennyi év után is érezteti a hatását, pedig az elmúlt évek során törlesztettek a történelmi adósságból. A tárcavezető emlékeztetett: újjáépítik a békéscsabai repülőteret és megkezdik Békéscsaba felől a 47-es út négysávosítását egészen Debrecenig. Ha a 44-eshez a románok is megépítik a maguk részét, akkor újra összenőhet az, ami összetartozik – jelentette ki.
Úgy fogalmazott, a fideszesek újra naggyá teszik az Alföldet, a perifériáról Békést pedig visszahozzák a centrumba. De nem fognak itt megállni. Magyarország szerinte nem Budapestből áll, a vidékre nem lehet úgy tekinteni, mint a főváros hátsó udvarára. Azt mondta,
olyan emberek kellenek a kormányra, akik a magyar vidéket nem a Mi kis falunkból ismerik.
És akik szerint a vidéknek jövője is van, nem csak múltja.
Lázár János úgy folytatta, Békésben létkérdés, hogy az a politika folytatódjon, amit elkezdtek, mert ott fogy a magyar, akiket itt lehet tartani, és a Fidesz tudja, hogyan kell csinálni.
– Nem mondom, hogy kolbászból lesz a kerítés, de épülhet megint kolbászra a jövő. Itt volt Közép-Európa legnagyobb éléstára, ez lehet újra így, ez hatalmas lehetőség – mondta a miniszter.
Hozzátette, Békéshez az emberek hasán keresztül vezet az út, így volt ez száz éven keresztül, lehet a jövőben is így.
Tegyük újra naggyá a magyar élelmiszert, »make kolbász great again«
– fogalmazott.
Úgy folytatta, háború készül Európában, a kérdés az, hogy Magyarország kimarad vagy belerángatják.
– A Tiszát a hajlandók koalíciója támogatja, a Tisza pedig ennek a magyar zászlóalja.
Hajlandók mindenre, Magyar Péter nem képes nemet mondani semmire.
A hatalomért hajlandó lenne feladni Magyarország önállóságát, beengedni a migránsokat, megszavazni Ukrajna uniós tagságát és átadni a kulcsot a nagytőkének – sorolta.
A miniszter szerint a nagytőkétől beszedett pénzből minden fillér jó helyre ment. Ebből adták vissza a 13. havi nyugdíjat, ebből van a rezsicsökkentés és az anyák adómentessége is. Ha brüsszeli kormány jön, a pénz egy része Ukrajnába megy majd. Ezért javasolja a tárcavezető, hogy
hallgass a zsebedre, szavazz a Fideszre!
Lázár János a legfőbb érv, amely a Fidesz mellett szól, Orbán Viktor. A legjobb érv, ami a Tisza ellen, Magyar Péter. Az ellenzéki pártelnök drogos bulijára utalva azt mondta: szívósan megy a hatalomba. Felidézte: látni nem láttak semmit, de bevallotta, hogy drog volt a buliban, és azt is, hogy annak láttán nem kifelé ment a buliból, hanem befelé a hálószobába.
A miniszter leszögezte: a kábítószer birtoklása is bűn. Aki a bűnt nem jelenti, az a bűnt segíti. Mint fogalmazott, az ilyen ember nem szabad. Fogható. Szerinte ilyen ember ne akarja vezetni a hazáját.
– Aki felszív egy csíkot, az húzza el a csíkot
– jelentette ki Lázár János.
Szerinte nem egyszerű választási kampányban vagyunk. Most már egyenesen támadják Magyarországot, az ukránok Magyarország energiaellátását szabotálják. Azt gondolják, minél rosszabb Magyarországnak, annál jobb a Tiszának. A választásokig nem fognak leállni, nekik ugyanis létkérdés, hogy leváltsák Orbán Viktort.
Magyar Péternek az élete buli, a politika kaland. Orbán Viktornak az élete Magyarország, a politika pedig szolgálat
– mutatott rá a miniszter. Azt javasolta, tegyük egymás mellé a két embert. Szerinte Magyar Péter minden magyar emberre veszélyes. Úgy véli, Orbán Viktor az egyedüli garancia, hogy Magyarország a viharos években is talpon marad. Okos ember a veszély idején a biztosat választja – jelentette ki Lázár János.
