Lázár János: A legfőbb érv a Fidesz mellett Orbán Viktor, a legfőbb érv a Tisza ellen Magyar Péter

Lázár János építési és közlekedési miniszter azzal kezdte, hogy elfogult a békési vidékkel, mert itt Trianon óta nagy adósság van. Kétszeresen fáj annak, aki az ország közepéből a periférián találta magát. Ez ennyi év után is érezteti a hatását, pedig az elmúlt évek során törlesztettek a történelmi adósságból. A tárcavezető emlékeztetett: újjáépítik a békéscsabai repülőteret és megkezdik Békéscsaba felől a 47-es út négysávosítását egészen Debrecenig. Ha a 44-eshez a románok is megépítik a maguk részét, akkor újra összenőhet az, ami összetartozik – jelentette ki.

Lázár János a békéscsabai Háborúellenes Gyűlésen

Úgy fogalmazott, a fideszesek újra naggyá teszik az Alföldet, a perifériáról Békést pedig visszahozzák a centrumba. De nem fognak itt megállni. Magyarország szerinte nem Budapestből áll, a vidékre nem lehet úgy tekinteni, mint a főváros hátsó udvarára. Azt mondta,

olyan emberek kellenek a kormányra, akik a magyar vidéket nem a Mi kis falunkból ismerik.

És akik szerint a vidéknek jövője is van, nem csak múltja.

Lázár János úgy folytatta, Békésben létkérdés, hogy az a politika folytatódjon, amit elkezdtek, mert ott fogy a magyar, akiket itt lehet tartani, és a Fidesz tudja, hogyan kell csinálni.

– Nem mondom, hogy kolbászból lesz a kerítés, de épülhet megint kolbászra a jövő. Itt volt Közép-Európa legnagyobb éléstára, ez lehet újra így, ez hatalmas lehetőség – mondta a miniszter.

Hozzátette, Békéshez az emberek hasán keresztül vezet az út, így volt ez száz éven keresztül, lehet a jövőben is így.

Tegyük újra naggyá a magyar élelmiszert, »make kolbász great again«

– fogalmazott.

Úgy folytatta, háború készül Európában, a kérdés az, hogy Magyarország kimarad vagy belerángatják.

– A Tiszát a hajlandók koalíciója támogatja, a Tisza pedig ennek a magyar zászlóalja.

Hajlandók mindenre, Magyar Péter nem képes nemet mondani semmire.

A hatalomért hajlandó lenne feladni Magyarország önállóságát, beengedni a migránsokat, megszavazni Ukrajna uniós tagságát és átadni a kulcsot a nagytőkének – sorolta.

A miniszter szerint a nagytőkétől beszedett pénzből minden fillér jó helyre ment. Ebből adták vissza a 13. havi nyugdíjat, ebből van a rezsicsökkentés és az anyák adómentessége is. Ha brüsszeli kormány jön, a pénz egy része Ukrajnába megy majd. Ezért javasolja a tárcavezető, hogy

hallgass a zsebedre, szavazz a Fideszre!

Lázár János a legfőbb érv, amely a Fidesz mellett szól, Orbán Viktor. A legjobb érv, ami a Tisza ellen, Magyar Péter. Az ellenzéki pártelnök drogos bulijára utalva azt mondta: szívósan megy a hatalomba. Felidézte: látni nem láttak semmit, de bevallotta, hogy drog volt a buliban, és azt is, hogy annak láttán nem kifelé ment a buliból, hanem befelé a hálószobába.