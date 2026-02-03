Kritikus a helyzet Kijevben, így élik túl a telet az ukrán főváros magyar lakói

Kritikus a helyzet Kijevben. A háború kitörése előtt az ukrán fővárosban megközelítőleg 250 magyar élt, mára azonban mindössze 50–60 fő maradt a városban, többségük idős ember, akiknek mozgástere és lehetőségei erősen korlátozottak - írja a Ripost.

Kritikus a helyzet Kijevben - Fotó: Kiszó

Kritikus a helyzet Kijevben, a mindennapi élet kezd ellehetetlenülni

A sorozatos orosz rakétatámadások következtében súlyosan megrongálódott az ukrán energetikai infrastruktúra, a fővárosban pedig tömegek maradtak áram, fűtés és víz nélkül - írja a KISZÓ. A lap a fővárosban élő magyarokat kérdezte mindennapjaikról.

Magyar Árpád István évtizedek óta Kijevben él, ő arról számolt be: a mindennapok teljesen kiszámíthatatlanná váltak. Elmondása szerint az elmúlt hetekben előfordult, hogy már hajnalban, 3:30–4:00 óra körül megszűnt az áramellátás, amely csak késő este, kilenc óra körül tért vissza.

Hangsúlyozta, hogy nincs érvényes lekapcsolási ütemterv, így az emberek nem tudják előre megtervezni a napjaikat. A kimaradások hossza folyamatosan változik: volt, amikor csak néhány órára volt áram, majd tíz–húsz órás sötétség következett.

A legsúlyosabb időszakban napokon át nem működött a központi fűtés, a lakásban a hőmérséklet 10 Celsius-fokra csökkent. Magyar Árpád István elmondta: gyertyákkal próbálták melegen tartani a helyiségeket, több szobában egyszerre égetve azokat, hogy elviselhető maradjon a hideg. Bár a gázellátás megmaradt, az áram hiánya miatt a mosás, a főzés, a vízmelegítés és a háztartási gépek használata szinte lehetetlenné vált.

Tapasztalata szerint Kijevben ma válságüzemmódban zajlik az élet. Az áramszünetek nem rendkívüli események, hanem a mindennapok részei, amelyekhez az emberek kénytelenek alkalmazkodni – fizikai és lelki értelemben egyaránt.

Varenicja Judit, aki a város peremén él, más, de szintén nehéz tapasztalatokról számolt be. Lakókörnyezetében a fűtés egyelőre működik, mivel nem a balparti városrészen él, ahol a támadások a legsúlyosabb károkat okozták. Az áramellátás azonban náluk is erősen korlátozott.

Elmondása szerint napközben szinte egyáltalán nincs villany, az elektromos áram jellemzően este és éjszaka áll rendelkezésre.

Este hét óra körül kapcsolják vissza, és reggel nyolc–kilencig van. Nappal viszont teljes a sötétség

– mondta. Emiatt a mindennapi tevékenységek – főzés, töltés, mosás – éjszakára tolódtak át, ami hosszú távon kimerítő.