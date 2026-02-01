Kollár Kinga, Tisza Párt: Luxusvilla, sok-sok ingatlan

Tavaly a tiszás Kollár Kinga eltérő vagyonnyilatkozatokat adott le fővárosnak, illetve az Európai Parlamentnek. A képviselő ezért utólag végzett javításokat a vagyonbevallásán. Valóban nem lehet egyszerű az uniós pénzek visszatartása felett örvendő politikusnak átlátni az anyagi helyzetét, ugyanis hat ingatlan és számos részvény tulajdonosa, cége is van, és több helyről kap fizetést is - írja a Ripost.

Fotó: Ripost

Összesen hat ingatlan szerepel a nyilatkozatban:

Gödöllőn egy 1004 négyzetméteres telken fekvő 155 m²-es családi ház tulajdonos felerészben.

Esztergomban egy 897 négyzetméteres telken elhelyezkedő, 100 négyzetméteres ház kizárólagos tulajdonosa.

Budapest I. kerületében birtokol egy 30 négyzetméteres lakást, egyedüli tulajdonosként.

Erzsébetvárosban egy 53 négyzetméteres és egy 114 négyzetméteres lakásban is 50 százalékos tulajdoni hányaddal bír.

A portugáliai Madeirán (Funchal) Kollár egy 153 négyzetméteren fekvő 104 négyzetméteres nyaraló tulajdonosa felerészben. Az ingatlant 2022-ben vásárolta.

Kollár Kinga a részvényeinek listáját „a” ponttól „z” pontig sorolja, ezentúl pedig még egy újabb alpontrendszeres felsorolás is található a vagyonnyilatkozatában, „a)”-tól „an)” pontig.

De nézzük az érdekesebb tételeket!

Kollár nem fogadta meg a tavaly év elején a Telex által közzétett felhívást, amelyben egy szociológus, Kapitány Balázs gyakorlatilag arra hívott fel, hogy az ellenzékiek ne pénzeljék megtakarításaikkal a magyar államot. A tiszás politikus tízmillió forintot meghaladó összegben tulajdonol állampapírokat, méghozzá euróalapúakat.

Az is igaz ugyanakkor, hogy Kollár Kinga évek óta egyre kevesebb állampapírba befektetett megtakarítással rendelkezik: korábban még 32,3 millió forint állampapír-megtakarítása volt, ez az összeg nagyjából 14 millió forintra csökkent.

A brüsszeli-budapesti politikus mindemellett részvényekkel is rendelkezik, 50 százalékos tulajdoni arányban. A teljes részvényvagyon egyik része több mint tízmillió forint, illetve további több mint 80 ezer dollár értékű, ami 30 millió forintot jóval meghaladó dolláralapú megtakarítást jelent. Ezen összegek fele Kolláré, a fele-fele tulajdonlás miatt.