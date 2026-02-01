Kollár Kinga, Tisza Párt: Luxusvilla, sok-sok ingatlan

Tavaly a tiszás Kollár Kinga eltérő vagyonnyilatkozatokat adott le fővárosnak, illetve az Európai Parlamentnek. A képviselő ezért utólag végzett javításokat a vagyonbevallásán. Valóban nem lehet egyszerű az uniós pénzek visszatartása felett örvendő politikusnak átlátni az anyagi helyzetét, ugyanis hat ingatlan és számos részvény tulajdonosa, cége is van, és több helyről kap fizetést is - írja a Ripost.
Összesen hat ingatlan szerepel a nyilatkozatban:
Kollár Kinga a részvényeinek listáját „a” ponttól „z” pontig sorolja, ezentúl pedig még egy újabb alpontrendszeres felsorolás is található a vagyonnyilatkozatában, „a)”-tól „an)” pontig.
De nézzük az érdekesebb tételeket!
Kollár nem fogadta meg a tavaly év elején a Telex által közzétett felhívást, amelyben egy szociológus, Kapitány Balázs gyakorlatilag arra hívott fel, hogy az ellenzékiek ne pénzeljék megtakarításaikkal a magyar államot. A tiszás politikus tízmillió forintot meghaladó összegben tulajdonol állampapírokat, méghozzá euróalapúakat.
Az is igaz ugyanakkor, hogy Kollár Kinga évek óta egyre kevesebb állampapírba befektetett megtakarítással rendelkezik: korábban még 32,3 millió forint állampapír-megtakarítása volt, ez az összeg nagyjából 14 millió forintra csökkent.
A brüsszeli-budapesti politikus mindemellett részvényekkel is rendelkezik, 50 százalékos tulajdoni arányban. A teljes részvényvagyon egyik része több mint tízmillió forint, illetve további több mint 80 ezer dollár értékű, ami 30 millió forintot jóval meghaladó dolláralapú megtakarítást jelent. Ezen összegek fele Kolláré, a fele-fele tulajdonlás miatt.
Készpénzről a képviselőnő nem számolt be, pénzintézeti számlakövetelése önállóan közel 15 millió forint, közös tulajdonban, 50 százalékos részarányban több mint 22 millió forint. Tartozása 8,6 millió forint, adóstársként.
Kollár a fővárosi képviselői fizetésén kívül megkapja az uniós pénzeket is, 8517 eurót (plusz költségtérítést!) keres havonta, ami több mint 3,2 millió forintnak felel meg. Jelentős bevételi forrása származik még szálláshely-szolgáltatásból is, hiszen bruttó 5,3 millió forint is ütheti a markát havonta. Továbbra is beltagja, 50 százalékos tulajdonosa a YOLO Services Bt.-nek.
Kollár ingatlanvagyonát korábban a Mandiner 700 millió forintos nagyságrendűre becsülte, amelyet komoly részvényvagyon is kiegészít, a Kollárhoz folyamatosan érkező brüsszeli és szálláshely-szolgáltatásból származó pénzek mellett.
Mintegy 685 millió forintot érhet a mostani piaci árak alapján Kollár Kingáék hat ingatlana – derült ki a Mandiner számításából. Magyar Péter embere álomfizetést kap Brüsszelből, és emellett jelentős összegeket keres bérbeadásból. Évente több mint 160 millió forint is összejöhet neki.
Mintegy 700 millió forintos ingatlanvagyona van Kollár Kingáéknak a legfrissebb vagyonnyilatkozata alapján – derült ki a Mandiner legújabb becsléséből. Most részletesen bemutatjuk, hogyan is jött össze ez a hatalmas összeg Magyar Péter emberének.
Az alábbi képeken megfigyelhetik a több mint 1000 négyzetméteres gödöllői ingatlanját, amelyen egy 155 négyzetméter alapterületű ház áll.
A hasonló gödöllői hirdetéseket megnézve, 150–170 millió forintra lehet becsülni a fenti ingatlan értékét. Találtunk 180 milliós árat is, de abból jóval kevesebb volt, mint az előbb említett értékből. Mivel nem tudjuk pontosan a város melyik részén található, ezért az átlagárak alapján a 150–170 milliós sávban helyeztük el az értékét, a reális a 160 millió forintnak tűnik.
Kollárék nyilatkozatában szerepel egy VII. kerületi 53 négyzetméteres lakás is. Az alábbi képen nézhetik meg az ingatlan állapotát.
A mostani piaci árak alapján – és az ingatlan állapotát is figyelembe véve – Erzsébetvárosban jelenleg egy ilyen lakást 80–90 millió forintért lehet vásárolni, de találtunk 95 millióért is hirdetést. Egyébként 85 millió forintot tartunk reális értéknek egy ekkora ingatlanra.
Kolláréknak szintén Erzsébetvárosban van egy másik lakása is, ami már 68 négyzetméteres. Ez az ingatlan sincsen rossz állapotban az alábbi kép alapján:
Egy hasonló lakás értéke a VII. kerületben már 90–100 millió forint körül van a mostani piaci árazások alapján. Találtunk 110 és 120 milliós ajánlatot is, de 95 millió forintot tartunk reálisnak egy ekkora ingatlanra.
Kolláréknak van egy I. kerületi, 30 négyzetméteres ingatlanja is. Alább nézhetik meg erről a képeket, egy teljesen felújított ingatlanról beszélünk ebben az esetben is.
A hirdetések alapján a Várnegyedben egy ekkora méretű ingatlan ára 55–65 millió forint között alakul, de persze függ annak állapotától is. Találtunk 87 milliós ajánlatot is, de az a Mátyás templommal szemben volt. Összességében a 60 milliós ár tűnik reálisnak ez esetben.
Kolláréknak van még egy esztergomi ingatlanja is. A 100 négyzetméteres alapterületű ház egy 897 négyzetméteres telken található. Erről az ingatlanról nem rendelkezünk fotóval. Ennek oka, hogy ezt az ingatlant nem lehet megtalálni az Airbnb-n. Mindezek ellenére az értékét meg lehet becsülni. A hirdetések között szinte hasonló paraméterrel találtunk egy 90 milliós ajánlatot, de ott a ház erősen felújítandó. Volt még 70 millió forintért is hasonló ingatlan, de 50 milliós ajánlat is szerepelt az egyik legnagyobb ingatlankereső oldalon. Persze, 100 millió feletti ajánlatok is vannak Esztergom Búbánatvölgy részén. Akkor járunk el helyesen, ha Kollárék ezen ingatlanjának értékét 85 millió forintra becsüljük.
És akkor jöjjön a portugáliai Funchalban lévő ingatlan. Először nézzük is a képeket:
A fenti lakóházat 2022 őszén, Magyar Péter politikába való belépése előtt szerezte Kollár, amelyért 205 ezer eurót fizetett. Jól láthatóan nem egy új építésű ingatlanról van szó, ezért ezt a becslés során is figyelembe vettük. Erről a funchali házról tudni kell, hogy egy 153 négyzetméteres telken fekszik, és az alapterülete 104 négyzetméter. A képek alapján jól láthatóan nem a település szélén található.
Több, hasonló ingatlant találtunk. Ezek ára 365–600 ezer euró között változik. 2025. július 25-i árfolyamon számolva ez 144–237 millió forintos árat jelent. A fenti képek alapján nem egy lelakott, rossz állapotú házról beszélünk, így a valós érték közelebb lehet a 600 ezer euróhoz, és nem a 365 ezerhez. A reális ár az elhelyezkedést is figyelembe véve az 500 ezer euró lehet, ami most 200 millió forintot jelent.
Most pedig összesítsük a hat ingatlan értékét:
Összesen tehát Kollárék ingatlanvagyona 685 millió forintot érhet a mostani, 2025. július végi piaci adatok alapján.
Mint arról korábban részletesen beszámoltunk, Kollár vagyonnyilatkozatában azt írta, hogy a fenti ingatlanok bérbeadásából havonta bruttó 1,1 és 3,4 millió forint közötti bevétele származik. Míg az EP-s vagyonnyilatkozat B. részének I. pontjában – mely a megelőző 3 évre vonatkozik – még havi 1–5 millió forint közötti összeget jelölt meg (ez egybeesik a fővárosi nyilatkozattal – szerk.), a II. pontban – a nyilatkozattétel időpontjában – már 6 millió forintot. Tehát ez évente 72 millió forint.
Ha ehhez hozzávesszük az európai parlamenti képviselői fizetését is, ami havi mintegy hétmillió forint, akkor a 72 milliós összeghez hozzáadhatunk még 84 millió forintot. Kollár mindezek mellett még tagja a Fővárosi Közgyűlésnek is. Mivel nem tagja egyetlen bizottságnak sem, így havi szinten bruttó 883 ezer forintot keres. Ennek a nettója 587 195 forint. Tehát egy évben több mint nettó hétmillió forintot keres budapesti képviselőségével.
Összessen tehát egy évben több mint 160 millió forintot is kereshet Magyar Péter embere.
Kíváncsiságból kiszámoltuk az is, hogy egy jobb napon mennyi pénz jön össze Kollár Kingának, ha valamennyi apartmanját és ingatlanját kiadja. Kiderült, hogy csak a kilenc foglalható ingatlan napi díjaiból több mint 1 110 000 forintos bevétel jön össze – egyetlen nap alatt! Tehát 24 óra alatt egy egész magyar család megélhetését biztosító vaskos havi fizetésnek megfelelő összeget tud zsebre tenni a kórházak felújítását gáncsoló képviselő.
Emlékezetes, hogy Kollár Kingára áprilisban akkor irányult nagyobb figyelem, mikor az EP-ben a költségvetési ellenőrző bizottság ülésén hatékonynak nevezte a hazánknak járó uniós források visszatartását, és azon örömködött, hogy így nem javulnak a magyar emberek életkörülményei, ami az ellenzék számára kedvező lehet a jövő évi választáson.
Úgy fogalmazott, hogy „magyarként azt kell mondanom, hogy [a jogállamisági eljárás] nagyon hatékonynak bizonyult, mert megközelítőleg 21 milliárd eurót függesztettek fel, és ebből egymilliárd már el is veszett a magyarok számára. És ennek nagyon súlyos hatása volt a magyar államra, mivel nem tud befektetni a közszolgáltatásokba. Természetesen nem tudja támogatni a magyar gazdaságot, és nem tud extra szociális szolgáltatásokat nyújtani az embereknek. Úgy értem, csak hogy pár példát hozzak, az RRF programból 50 kórházban lehetett volna felújítást végezni, amiből nem lett semmi”.
Kollár összegzésként megismételte: „Nyugodtan mondhatjuk, hogy a kondicionalitási eljárás nagyon hatékony, nagyon hatékonyan befolyásolja a magyarok mindennapi életét”. A Tisza Párt uniós képviselője később úgy értékelte a helyzetet, hogy „ennek van pozitív oldala: a magyar emberek romló életminősége erősítette az ellenzéket. És emiatt én… én… én nagyon pozitív vagyok a ’26-os választásokkal kapcsolatban” – hangzott el az emlékezetes felszólalásban.
