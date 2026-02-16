Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Itt vannak a nevek - mutatjuk a Fidesz országos listáját!

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 16. 18:29
Az országos választmány elfogadta a 2026-os országgyűlési választásra szóló Fidesz-KDNP országos listáját. A listát Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség elnöke vezeti.

A Fidesz országos választmányi ülésén Orbán Viktor miniszterelnök kiemelte, hogy a lista sokoldalúsága adja a párt igazi erejét. Ezt látni is lehet, ha végig nézzük a névsort.

A Fidesz országos listája tényleg sokoldalú
A Fidesz a biztos választás – a lista tényleg sokoldalú

A miniszterelnök megerősítette; olyan frakció lesz, amely az egész nemzetet képes lesz képviselni. Az Országgyűlés 199 képviselőből áll, közülük 106-an egyéni választókerületben, közvetlenül szerzik meg a mandátumukat, míg 93-an pártlistáról jutnak be. A Fidesz a 2018-as országgyűlési választáson 42, 2022-ben pedig 48 listás mandátumot szerzett.

A lista első három helyén Orbán Viktor, Semjén Zsolt és Kövér László áll. A listán szerepelnek olyan politikusok is, akik már egyéb testületekben képviselik a magyarok érdekeit, így például Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz elnöke és a Fővárosi Közgyűlés képviselője, de a jelöltek között van Mohácsy István, a Fidelitas elnöke is.

Az első tíz név:

1. Orbán Viktor
2. Semjén Zsolt
3. Kövér László
4. Gál Kinga
5. Szentkirályi Alexandra
6. Kubatov Gábor
7. Kósa Lajos
8. Németh Szilárd
9. Kocsis Máté
10. Latorczai János

A teljes lista elérhető ezen a linken.

 

