Itt vannak a nevek - mutatjuk a Fidesz országos listáját!

A Fidesz országos választmányi ülésén Orbán Viktor miniszterelnök kiemelte, hogy a lista sokoldalúsága adja a párt igazi erejét. Ezt látni is lehet, ha végig nézzük a névsort.
A miniszterelnök megerősítette; olyan frakció lesz, amely az egész nemzetet képes lesz képviselni. Az Országgyűlés 199 képviselőből áll, közülük 106-an egyéni választókerületben, közvetlenül szerzik meg a mandátumukat, míg 93-an pártlistáról jutnak be. A Fidesz a 2018-as országgyűlési választáson 42, 2022-ben pedig 48 listás mandátumot szerzett.
A lista első három helyén Orbán Viktor, Semjén Zsolt és Kövér László áll. A listán szerepelnek olyan politikusok is, akik már egyéb testületekben képviselik a magyarok érdekeit, így például Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz elnöke és a Fővárosi Közgyűlés képviselője, de a jelöltek között van Mohácsy István, a Fidelitas elnöke is.
Az első tíz név:
1. Orbán Viktor
2. Semjén Zsolt
3. Kövér László
4. Gál Kinga
5. Szentkirályi Alexandra
6. Kubatov Gábor
7. Kósa Lajos
8. Németh Szilárd
9. Kocsis Máté
10. Latorczai János
A teljes lista elérhető ezen a linken.
