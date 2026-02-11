Az orosz–ukrán háború árnyékában Ukrajna katonai képességei hihetetlen tempóban bővülnek, amiben egyre nagyobb szerep jut az európai drón- és fegyvergyártásnak is. Magyarország most újabb nyílt fenyegetés kapott Ukrajnából. evhen Karasz, az ukrán hadsereg őrnagya és a neonáci C14 csoport vezetője, akit Volodimir Zelenszkij elnök még ki is tüntetett korábban, katonai invázióval fenyegette meg Magyarországot - írja a Magyar Nemzet.

Zelenszkij őrnagya katonai invázióval fenyegette meg Magyarországot / Fotó: AFP

A videóban Karasz azt mondja, hogy fontos kiemelni, hogy nem csak Oroszország az ellenségük. Ukrajna ellenségnek tekinti mindazon országokat, akik ellenségesen viselkednek velük szemben most, vagy akár a jövőben. Szerinte nem Oroszország a legnagyobb probléma, mert az a jelenlegi formájában meg fog szűnni létezni. Elmondta, hogy szerinte valószínűleg muszlimmá fog válni. Felteszi a kérdést: „Mit fog Orbán csinálni? Ez a kis csahos?”

Most egyetlen 128-as dandár két perc alatt odaérhetne, ha Orbán hirtelen azt mondaná: „KGB-ügynök vagyok, nézzétek, usankában vagyok

– hangzik el a videóban. A videót a neonáci őrnagy azzal zárja, hogy az ukrán nemzetbiztonság nem kelet, nem nyugat, nem dél irányában dől el. Számukra az ukrán nemzetbiztonság egyet jelent Ukrajna érdekeinek védelmével. Mindegy, hogy öt vagy tíz év múlva, de készen állnak majd a kihívásokra.