A brüsszeli Politico tette közzé azt az öt pontból álló tervet, amelynek célja, hogy bármi áron az Európai Unió tagja legyen Ukrajna 2025-ben. A Zelenszkij érdekeit kiszolgáló mesterterv lényegi pontja, hogy a szuverén nemzeti magyar kormányt félretolják az útból, és helyett egy olyan bábkormány jöjjön létre Magyar Péter vezetésével, amely mindenre igent mond, így az ukrán csatlakozásra is - írja a Ripost.
Összefoglaltuk a tervet, röviden és érthetően ezeket tartalmazza:
A terv konkrét pontjaiból is egyéértelműen kiderül, hogy Kijev gyorsított felvételének legnagyobb akadálya továbbra is a magyar kormány vétója, ezért Brüsszel a magyarországi kormányváltásra apellál, vagy adott esetben elvennék Magyarország vétójogát
