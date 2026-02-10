A brüsszeli Politico tette közzé azt az öt pontból álló tervet, amelynek célja, hogy bármi áron az Európai Unió tagja legyen Ukrajna 2025-ben. A Zelenszkij érdekeit kiszolgáló mesterterv lényegi pontja, hogy a szuverén nemzeti magyar kormányt félretolják az útból, és helyett egy olyan bábkormány jöjjön létre Magyar Péter vezetésével, amely mindenre igent mond, így az ukrán csatlakozásra is - írja a Ripost.

Összefoglaltuk a tervet, röviden és érthetően ezeket tartalmazza:

A terv első pontja, hogy Ukrajna már a háború alatt letárgyalja a csatlakozást, hogy 2027-re készen álljon az uniós tagságra. A terv második pontja, hogy Ukrajna már a csatlakozáshoz szükséges reformok tényleges végrehajtása előtt belép az Unióba 2027-ben. A terv harmadik pontja, hogy Magyarországon megbukik a nemzeti kormány, és a Tisza Párt adja áldását erre a tervre. A negyedik pont, hogy sikerül rávenni Trumpot, hogy támogassa Ukrajna uniós tagságát. Az ötödik pont, hogy eltörlik a tagállami vétót.