Hihetetlen ajándékot kapott Orbán Viktor Békéscsabán

Orbán Viktor zárja a békéscsabai Háborúellenes Gyűlést. A miniszterelnök már a helyszínen van. Találkozott Rókával, akit a balliberális sajtó azért kezdett ki, mert részt vett az előző Háborúellenes Gyűlésen és Orbán Viktor mögött ült.

Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda / Miniszterelnöki Kabinetiroda

De a kormányfő találkozott egy családdal is, akik egy szívmelengető ajándékot is adtak neki: egy gyöngyökből kirakott önarcképet.

Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda / Miniszterelnöki Kabinetiroda

Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda / Miniszterelnöki Kabinetiroda

Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda / Miniszterelnöki Kabinetiroda