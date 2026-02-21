Hihetetlen ajándékot kapott Orbán Viktor Békéscsabán

Orbán Viktor zárja a békéscsabai Háborúellenes Gyűlést. A miniszterelnök már a helyszínen van. Találkozott Rókával, akit a balliberális sajtó azért kezdett ki, mert részt vett az előző Háborúellenes Gyűlésen és Orbán Viktor mögött ült.
De a kormányfő találkozott egy családdal is, akik egy szívmelengető ajándékot is adtak neki: egy gyöngyökből kirakott önarcképet.
