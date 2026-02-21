HavazásHáborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Hihetetlen ajándékot kapott Orbán Viktor Békéscsabán

orbán viktor
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 21. 11:34
békéscsabaiHáborúellenes Gyűlés
Orbán Viktor már a kulisszák mögött várja, hogy felléphessen a békéscsabai Háborúellenes Gyűlésen.

Orbán Viktor zárja a békéscsabai Háborúellenes Gyűlést. A miniszterelnök már a helyszínen van. Találkozott Rókával, akit a balliberális sajtó azért kezdett ki, mert részt vett az előző Háborúellenes Gyűlésen és Orbán Viktor mögött ült.

2026.02.21_Háború ellenes gyűlés_Békéscsaba OV
Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda / Miniszterelnöki Kabinetiroda

De a kormányfő találkozott egy családdal is, akik egy szívmelengető ajándékot is adtak neki: egy gyöngyökből kirakott önarcképet.

2026.02.21_Háború ellenes gyűlés_Békéscsaba OV
Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda / Miniszterelnöki Kabinetiroda
2026.02.21_Háború ellenes gyűlés_Békéscsaba OV
Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda / Miniszterelnöki Kabinetiroda
2026.02.21_Háború ellenes gyűlés_Békéscsaba OV
Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda / Miniszterelnöki Kabinetiroda
2026.02.21_Háború ellenes gyűlés_Békéscsaba OV
Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda / Miniszterelnöki Kabinetiroda

 

