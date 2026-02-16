Hét százalékkal vezet a Fidesz a Tisza előtt

A Fidesz-KDNP országos listáját a biztos szavazó pártválasztók 49 százaléka támogatná egy most vasárnap esedékes választáson, míg a Tisza Pártra 42 százalékuk voksolna – derül ki az Alapjogokért Központ friss, országosan reprezentatív közvélemény-kutatásából.

Alapjogokért Központ



A pártpreferencia-adatok az utóbbi hónapokban hibahatáron belüli mértékben változtak, a kormánypártok előnye 5 és 9 százalékpont között stabilizálódott – ugyanakkor ezen választásra is igaz, hogy „csak a végén van vége”. A jobboldal dinamikája mögött a biztos kormányzati teljesítmény húzódhat meg, valamint a határozott kiállás a háborúval, annak finanszírozásával, valamint az ukrán EU-tagság erőltetésével szemben.

Alapjogokért Központ



A Tisza Párt hátrányát viszont többek között az okozhatja, hogy a választók többsége számára „veszélyesen ismerős” baloldali mintát követ: külső erőcentrumokkal – Brüsszel és Kijevvel – szövetkezik a multinacionális nagytőke érdekében, politikájában marginalizálva a stratégiai magyar szempontokat.