Tarolt a Fidesz az időközi választáson

A 17 ezres Hajdú-Bihar vármegyei Balmazújváros egyik egyéni választókerületében sorsdöntő időközi választást tartottak. A településen ugyanis 2024 júniusa óta a helyi képviselő testületben a polgármesterrel együtt, tizenketten foglaltak helyet, közülük hatan a Fidesz–KDNP színeiben politizáltak, hatan pedig a Közösen Balmazújvárosért Egyesület tagjai voltak. A helyzet azonban most, a kormánypártok jelöltjének győzelmével alapvetően változott meg.

Fotó: MTI/Krizsán Csaba

Rendkívül, az időközi választáshoz képest magas, 50 százalék feletti részvétel mellett nyert mandátumot Nagy Zoltán, a kormánypárt jelöltje, aki a szavazatok 47 százalékát szerezte meg. Ellenfele, az ellenzéki pártok által támogatott, helyi ellenzéki egyesület jelöltje, Molnár Péter volt, aki a voksok 43 százalékát kapta meg. Egy harmadik, független jelölt 9 százalékot kapott -írja a Magyar Nemzet.

Így pedig a képviselő-testületben többsége lett a kormánypártoknak.

A győzelemről Orbán Viktor is posztolt:



