Ezt nem gondoltuk volna Orbán Viktorról: rossz gépre szállt a miniszterelnök

Orbán Viktor rengeteg időt tölt utazással. Legújabb videójában éppen azt mesélte, milyen kalandokat élt már át a levegőben. Arra már nem emlékszik, mikor repült először, mint mondja, "már nagyfiú volt". De olyan is előfordult a miniszterelnökkel, hogy rossz gépre szállt, vagy éppen rossz helyen szállt le a gépről.

"Volt, hogy hangosbemondón bemondták, hogy van két utas, aki nem azon a gépen ül, ahova a jegye szól. Mondom, ezek az amerikaiak... Csakhogy kiderült, hogy az a kettő én vagyok és a feleségem" - mesélte nevetve Orbán Viktor.