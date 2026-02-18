Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Ezt nem gondoltuk volna Orbán Viktorról: rossz gépre szállt a miniszterelnök

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 18. 16:03
Orbán Viktor az utazási emlékeit osztotta meg egy videóban. Kiderült, volt, hogy rossz gépre szállt vagy hogy rossz helyen szállt le a gépről...

Orbán Viktor rengeteg időt tölt utazással. Legújabb videójában éppen azt mesélte, milyen kalandokat élt már át a levegőben. Arra már nem emlékszik, mikor repült először, mint mondja, "már nagyfiú volt". De olyan is előfordult a miniszterelnökkel, hogy rossz gépre szállt, vagy éppen rossz helyen szállt le a gépről. 

"Volt, hogy hangosbemondón bemondták, hogy van két utas, aki nem azon a gépen ül, ahova a jegye szól. Mondom, ezek az amerikaiak... Csakhogy kiderült, hogy az a kettő én vagyok és a feleségem" - mesélte nevetve Orbán Viktor.

