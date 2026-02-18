Ezt nem gondoltuk volna Orbán Viktorról: rossz gépre szállt a miniszterelnök

Orbán Viktor rengeteg időt tölt utazással. Legújabb videójában éppen azt mesélte, milyen kalandokat élt már át a levegőben. Arra már nem emlékszik, mikor repült először, mint mondja, "már nagyfiú volt". De olyan is előfordult a miniszterelnökkel, hogy rossz gépre szállt, vagy éppen rossz helyen szállt le a gépről.
"Volt, hogy hangosbemondón bemondták, hogy van két utas, aki nem azon a gépen ül, ahova a jegye szól. Mondom, ezek az amerikaiak... Csakhogy kiderült, hogy az a kettő én vagyok és a feleségem" - mesélte nevetve Orbán Viktor.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.