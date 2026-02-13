Ez mindenkit érint: Orbán Viktor szerint ezt hamisítják

Orbán Viktor ismét emlékeztetett: szombaton, február 13-án 11 órakor a Facebook oldalán tart évértékelőt. Azonban fontos figyelmeztetést is hozzátett a mondandójához.
Évértékelő. A szombati biztos választás. 11 órakor élőben a Facebook oldalamon
- írta Orbán Viktor a Facebookon. A bejegyzéshez megosztott képen pedig figyelmeztet: Vigyázat, hamisítják!
