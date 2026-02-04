Érkeznek a megemelt fizetések több szakmában, és több millió ember bevétele emelkedik érdemben.A minimálbér 11 százalékkal, a szakmunkásbér 7 százalékkal nőtt az év elejétől, a megduplázott adókedvezmény több tízezerrel növeli a családok bevételét, a 40 év alatti kétgyermekes anyák pedig már az szja levonása nélkül kapják meg a fizetésüket - írja a Ripost.



Érkeznek a megemelt fizetések, nő a bruttó, de még jobban nő a nettó - Fotó: Zajaczkowski / Shutterstock

Érkeznek a megemelt fizetések, több pénz marad a családoknál

Az éves átlagkereset 60 ezer forinttal magasabb volt Magyarországon 2025-ben, mint 2024-ben. A nettó átlagkereset ráadásul jobban emelkedett, mint a bruttó a 2025. július 1-jétől bevezetett emelt összegű családi adókedvezménynek, valamint a 30 év alatti anyák,és 25 év alattiat érintő szja-mentességeknek köszönhetően.

Várhatóan idén is nőni fognak a reálkeresetek, mert duplázódtak a családi adókedvezmények:

egy gyermek esetében 20 ezer forintra, két gyermeknél gyermekenként 40 ezer forintra, azaz összesen 80 ezer forintra, három vagy több gyermek esetén pedig gyermekenként 66 ezer forintra nőtt a havi kedvezmény összege.

Növeli a reálbevételéket az is, hogy mintegy 110-120 ezer 40 éves kétgyermekes édesanyának már nem kell SZJA-t fizetnie.

Az SZJA-mentesség továbbra is segíti az eddigi kedvezményezett csoportokat: a 25 év alatti fiatalokat, a 30 év alatti, valamint a három vagy több gyermeket nevelő anyákat. A CSED, a GYED és az örökbefogadói díj már 2025. július 1-től adómentes, illetve január 1-től a GYED maximális összege havi 451 920 Ft.

A Kormányzati Tájékoztatási Központ összefoglalója szerint januártól átlagosan további 10 százalékkal nőtt a tanárok és óvodapedagógusok bére, így átlagkeresetük már eléri a bruttó 950 ezer forintot. A béremelést követően a vidéki tankerületekben dolgozó pedagógusok 36 százaléka 700-800 ezer forint közötti, 32 százaléka 800-900 ezer forint közötti, míg további 32 százalékuk már 900 ezer forint feletti bérben részesül. A szakképzésben dolgozó szakoktatók bére is 10 százalékkal emelkedett, így a béremelés után a minimum bruttó fizetésük 775 500 forintra nőtt, az átlagbérük megközelíti a 890 000 forintot.