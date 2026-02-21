HavazásHáborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
5°C Székesfehérvár

Eleonóra névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Erdős Norbert: Az ukránok EU-csatlakozása ellehetetlenítené a magyar gazdákat

békéscsabai
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 21. 12:17
Háborúellenes Gyűléserdős norbert
Orosháza és környéke fideszes képviselője és egyben jelöltje is felszólalt a békéscsabai Háborúellenes Gyűlésen.

Erdős Norbert a felszólalását azzal kezdte, hogy áttekintette az elmúlt évek sikereit a választókerületében. Felsorolta, hogy a bölcsődei férőhelyek 186-ról 402-re emelkedtek, a munkanélküliség a térségben 16 év alatt 10 százalékkal csökkent. Hozzátette: olyan utak kerültek felújításra vagy épültek meg, amelyre 40 éve várnak az ott élők.

2026. 02. 21. Háború ellenes gyűlés, Békéscsaba, HEGY, DÁP
Erdős Norbert is felszólalt a békéscsabai Háborúellenes Gyűlésen
Fotó: Hir tv / 

A kórházakat illetően lemondta, hogy a Tisza Párt programja ismert, amely csak regionális kórházakat hagyna meg. Ez azt jelenti, hogy Szegeden lenne a fő kórház, minden városi kórháznak, így az orosházi kórháznak is vége lenne. 

A kisgazdákhoz szólva emlékeztetett, hogy meg kell akadályozni, hogy az ukránok az Európai Unió tagjai lehessenek, mivel olyan növényvédő és egyéb szerekkel dolgoznak, amelyeket Magyarországon már hosszú évek óta nem. Az ukrán import ellehetetlenítené a magyar és uniós gazdákat. Erdős Norbert szerint ezért nem szabad ugyanazt a hibát elkövetni, amit 2002-ben tettek. El kell menni szavazni szerinte április 12-én, és a biztos választást, a Fideszt kell választani.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu