Erdős Norbert: Az ukránok EU-csatlakozása ellehetetlenítené a magyar gazdákat

Erdős Norbert a felszólalását azzal kezdte, hogy áttekintette az elmúlt évek sikereit a választókerületében. Felsorolta, hogy a bölcsődei férőhelyek 186-ról 402-re emelkedtek, a munkanélküliség a térségben 16 év alatt 10 százalékkal csökkent. Hozzátette: olyan utak kerültek felújításra vagy épültek meg, amelyre 40 éve várnak az ott élők.

Erdős Norbert is felszólalt a békéscsabai Háborúellenes Gyűlésen

Fotó: Hir tv /

A kórházakat illetően lemondta, hogy a Tisza Párt programja ismert, amely csak regionális kórházakat hagyna meg. Ez azt jelenti, hogy Szegeden lenne a fő kórház, minden városi kórháznak, így az orosházi kórháznak is vége lenne.

A kisgazdákhoz szólva emlékeztetett, hogy meg kell akadályozni, hogy az ukránok az Európai Unió tagjai lehessenek, mivel olyan növényvédő és egyéb szerekkel dolgoznak, amelyeket Magyarországon már hosszú évek óta nem. Az ukrán import ellehetetlenítené a magyar és uniós gazdákat. Erdős Norbert szerint ezért nem szabad ugyanazt a hibát elkövetni, amit 2002-ben tettek. El kell menni szavazni szerinte április 12-én, és a biztos választást, a Fideszt kell választani.