Elfogták a férfit, aki megtámadott egy Fidesz-aktivistát

A Magyar Nemzet írja, hogy a VI. kerületi rendőrkapitányság nyomozói még aznap azonosították a feltételezett elkövetőt. A VI. kerületben lakó harminchét éves F. Pétert garázdaság és könnyű testi sértés vétség megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, őrizetbe vették és kezdeményezték bíróság elé állítását – beismerte a bántalmazást a gyanúsított.

Ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogász azt mondta a lapnak, hogy az elkövető szabadságvesztést is kaphat a rongálás és a testi sértés miatt.

