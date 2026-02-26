Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
Elfogták a férfit, aki megtámadott egy Fidesz-aktivistát

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 26. 08:22
A támadásról felvétel is készült.

A Bors is beszámolt arról, hogy február 25-én egy férfi választási plakátokat rongált a VI. kerületi Hunyadi tér környékén, majd rátámadt az őt számon kérő Fidesz-aktivistára – a felkavaró esetről videó is készült, amit alábbi cikkünkben lehet megtekinteni:

A Magyar Nemzet írja, hogy a VI. kerületi rendőrkapitányság nyomozói még aznap azonosították a feltételezett elkövetőt. A VI. kerületben lakó harminchét éves F. Pétert garázdaság és könnyű testi sértés vétség megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, őrizetbe vették és kezdeményezték bíróság elé állítását – beismerte a bántalmazást a gyanúsított.

Ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogász azt mondta a lapnak, hogy az elkövető szabadságvesztést is kaphat a rongálás és a testi sértés miatt.

A megtámadott férfi nyilatkozott lapunknak, ebben a cikkben olvasható, mit mondott a sokakat felháborító esettel kapcsolatban:

 

