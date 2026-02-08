Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Egyre több a magyar szabadalom

hankó balázs
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 08. 16:31
szabadalombejelentés
Évtizedes csúcson van a magyar szabadalmi bejelentések száma.
Bors
A szerző cikkei

2025-ben 533 szabadalmi bejelentést tettek a magyar innovátorok - közölte Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter a Facebook-oldalán szombaton.

Hankó Balázs közölte, évtizedes csúcson van a magyar szabadalmi bejelentések száma.
Hankó Balázs közölte, évtizedes csúcson van a magyar szabadalmi bejelentések száma. / Fotó: Markovics Gábor / bors

A miniszter a videóban arról beszélt, hogy az elmúlt évi magyar szabadalmi bejelentések száma 40 százalékkal meghaladta a két évvel korábbit. 

Külön öröm számomra, hogy az egyetemek és a megújult magyar kutatási hálózat szabadalmi aktivitása tovább erősödött

 - fogalmazott, hozzátéve, hogy tavaly már 164 szabadalmi bejelentést tettek, több mint háromszor annyit, mint három évvel korábban. Mint mondta, ez jól bizonyítja azt, hogy az egyetemek és a kutatóintézetek teljesítményalapú megújítása sikeres. Egyre több innováció születik - tette hozzá. Azon dolgozunk, hogy ezek a szabadalmak ne maradjanak a fiókokban, és minél többől jöjjön létre sikeres magyar technológia, "hiszen Magyarország 2030-ra az Európai Unió 10 leginnovatívabb országának egyike lesz" - mondta Hankó Balázs.

 

